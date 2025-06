Experti skúmajú detaily letu AI171: Existuje ŠESŤ teórií, čo mohlo spôsobiť haváriu lietadla

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki, SITA/AP Photo/Rafiq Maqbool)

Lietadlo spoločnosti Air India sa zrútilo krátko po štarte na severozápade Indie v meste Ahmedabad. Pri nešťastí zomrelo viac ako 200 ľudí na palube, keď stroj dopadol do obytnej štvrte. Zomreli aj ľudia, ktorí sa nachádzali v budove internátu, kam lietadlo narazilo. Let smeroval do Londýna na letisko Gatwick a mal pristáť okolo 18:25 britského času.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki)

Trosky lietadla boli roztrúsené po zemi a budovách v blízkosti miesta dopadu. Chvost lietadla bol neskôr nájdený na streche jednej z budov. Podľa Aviation Safety Network je to prvýkrát, čo sa zrútil Boeing 787. Príčina havárie sa stále vyšetruje, no objavilo sa šesť teórií o tom, čo mohlo tragédiu zapríčiniť. Píšu o tom britské noviny Mirror.

1. Klapky neboli vysunuté

Letecký nadšenec Jerry Dyer z Big Jet TV vyhlásil, že zábery mohli odhaliť príčinu smrteľnej havárie. "Hneď ako som to uvidel, okamžite som rozpoznal nastavenie klapiek, teda pohyblivú časť krídla, ktorá sa vysúva vzadu. Z toho videa sa zdá, že neboli vysunuté, čo znamená, že nemáte dostatočný vztlak, pretože klapky zväčšujú veľkosť krídla a dávajú lietadlu väčší vztlak. Bez nich nebudete mať žiadny vztlak. Lietadlo vzlietne, ale plytko, stratí výšku a nakoniec sa zrúti," vyhlásil v rozhovore pre The Express.

🔴#Airindia #Boeing #AI171 Air india B787 .

Some people think they hear the characteristic sound of a RAT (Ram Air Turbine, hydraulic emergency pump) being deployed at the beginning of the crash video, and I agree. pic.twitter.com/mqAOAnqu1q — PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) June 12, 2025

2. Porucha

Podľa Dyera môže byť príčinou aj porucha. "Pilot nastavuje parametre pred vzletom. Moja najväčšia obava je, že som si istý, že systémy na týchto lietadlách sú sofistikované, takže by mal systém 'zakričať' na pilota, ak je niečo zle nastavené," vyhlásil a dodal, že či išlo o poruchu alebo ľudskú chybu, sa zatiaľ nevie. "Nie je to niečo, čo by pilot mohol vidieť, nevedel by o tom," doplnil.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki)

3. Strata kontroly nad lietadlom

Ďalšou teóriou je, že lietadlo mohlo krátko po štarte stratiť výkon. Pilot Gaurav Taneja naznačil, že mohlo ísť o "zlyhanie oboch motorov". "Nič iné ako úplná strata výkonu nemôže prinútiť moderné lietadlo k takémuto klesaniu hneď po vzlete," vyhlásil. Posledné slová pilota by mohli objasniť možnú príčinu havárie. Údajne počas volania na pohotovostnú službu do letovej prevádzky povedal "porucha motora".

4. Chyba v kokpite

Letecký analytik Geoffrey Thomas si všimol nezvyčajnú polohu klapiek na krídlach pri vzlete. Po analýze záberov uviedol, že lietadlo jednoducho klesalo, bez náklonu na jednu či druhú stranu, čo by naznačovalo mechanický problém. "Vyzeralo to, akoby sa blížilo k pevnine," vyhlásil.

🇮🇳 Another shot from the plane crash in India.From another angle pic.twitter.com/hwGhNWI3wJ — Peacemaker (@peacemaket71) June 12, 2025

"Nepozeráme sa na túto víziu tohto Boeingu 787, ktorý vzlietol a teraz sa rúti dolu a havaruje, podvozok je stále stiahnutý, ale klapky sú zasunuté. Teraz sa len pýtam, či v kokpite skutočne došlo k nejakej chybe," dodal.

5. Problém s krídlami

Marco Chan, bývalý pilot a odborník na letectvo, poukázal na možné problémy s krídlami. Bez správne vysunutých klapiek má lietadlo menší vztlak a potrebuje vyššiu rýchlosť na udržanie sa vo vzduchu.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki)

„Je to ako keď vytiahnete ruky z auta a máte vytiahnuté rukávy a vietor vám ich zachytí. Pod vztlakové vešiaky sa do lietadla dostane viac vzduchu. Bez nich by lietadlo malo menší vztlak a s nimi správne vytiahnutými je lietadlo schopné generovať rovnaký vztlak pri oveľa nižšej rýchlosti. V tomto prípade by to mohol byť problém," uviedol.

6. Zrážka s vtákmi

Poslednou teóriou je náraz vtákov do motorov. Bývalý pilot Saurabh Bhatnagar pre indickú televíziu uviedol, že na prvý pohľad to vyzerá ako prípad viacnásobného nárazu vtákov, pri ktorom oba motory stratili výkon. "Vzlet bol perfektný a myslím si, že tesne pred zaradením podvozku lietadlo začalo klesať, čo sa môže stať iba v prípade, že motor stratí výkon alebo lietadlo prestane vyvíjať vztlak. Presný dôvod samozrejme odhalí vyšetrovanie," vyhlásil.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Rafiq Maqbool)

Vyšetrovanie presnej príčiny tejto tragickej nehody stále prebieha. Odborníci budú analyzovať čierne skrinky a všetky dostupné dáta, aby zistili, čo viedlo k pádu lietadla krátko po štarte a zabránili podobným nehodám v budúcnosti.