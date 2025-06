Prvé FOTO a mená pilotov z lietadla smrti: TOTO sú ich POSLEDNÉ zúfalé slová pred haváriou

Lietadlo pilotoval kapitán Sumeet Sabharwal a kopilot Clive Kunder (Zdroj: SITA/AP Photo/Rafiq Maqbool, X/MOHAMMAD_AARSH)

NAÍ DILLÍ - Tragická havária lietadla spoločnosti Air India otriasla celým svetom. Lietadlo letu AI171, ktorý smeroval z Ahmedabadu v západnej Indii do Gatwicku v Anglicku, sa zrútilo krátko po štarte, pričom z celkového počtu 242 ľudí na palube prežil iba jeden. Ďalšie obete sú ľudia, ktorí sa v čase nehody nachádzali na mieste, kam stroj krátko po štarte dopadol. Na internete sa objavili fotografie pilotov, ktorí sa snažili tragédii zabrániť.

Na palube lietadla bolo podľa Air India celkovo 242 ľudí - okrem dvoch pilotov a desiatich členov posádky aj 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí. Lietadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner vzlietlo o 13:39 miestneho času z dráhy 23. Krátko po štarte posádka vyslala tiesňový signál "Mayday", pričom ďalšiu komunikáciu s lietadlom sa už nepodarilo nadviazať. Podľa údajov z Flightradar24 sa signál z lietadla stratil len niekoľko sekúnd po vzlete.

Na internete sa objavili prvé fotografie a mená pilotov nešťastného lietadla spoločnosti Air India, ktoré havarovalo len chvíľu po vzlete. Kapitán Sumeet Sabharwal, ktorý mal údajne 8 200 hodín letových skúseností, sa snažil odvrátiť tragédiu.

Pilot Sumeet Sabharwal (Zdroj: X/MOHAMMAD_AARSH)

Kopilotoval prvý dôstojník Clive Kunder z Bombaja. Podľa miestnych médií mal nalietaných 1 100 hodín a výcvik absolvoval na floridskej leteckej škole Paris Air Flight School. Posledné zúfalé slová kapitána zneli: "Mayday... žiadny ťah, strácame výkon, nemôžeme stúpať." Lietadlo sa zrútilo približne 2,4 kilometra za koncom vzletovej dráhy a dopadlo na husto obývanú štvrť Meghani Nagar.

Kopilot Clive Kunder (Zdroj: X/MOHAMMAD_AARSH)

V lietadle sa nachádzali palubní sprievodcovia Nganthoi Sharma Kongbrailatpam a Lamnunthem Singson. Medzi členmi posádky boli aj starší členovia Shradha Dhavan a Aparna Mahadik spolu so Saineeta Chakravarti, Deepak Pathak, Maithili Patil, Irfan Shaikh, Roshni Songhare Rajendra a Manisha Thapa.

Vyšetrovanie príčin tejto tragickej havárie sa len začína. Experti budú analyzovať čierne skrinky a všetky dostupné údaje, aby zistili, čo viedlo k zlyhaniu lietadla tak krátko po štarte. "Podľa záberov mal vysunutý podvozok, no vztlakové klapky zostali zasunuté, čo naznačuje, že posádka bola pri vedomí a snažila sa problém riešiť, ale nedokázala ho zvládnuť," zareagoval na nehodu letecký publicista Ladislav Keller.

(Zdroj: X/Truthseeker)

Americký prezident Donald Trump označil štvrtkovú haváriu za "jednu z najhorších v dejinách letectva" a indickým úradom ponúkol v prípade potreby pomoc. "Nikto nevie, čo sa stalo. Vyzerá to tak, že (lietadlo) letelo v poriadku. Nezdá sa, že by tam bolo došlo k výbuchu. Motory ako keby možno stratili ťah. Je to strašná havária," povedal Trump, ktorého slová zaznamenala tlačová kancelária Bieleho domu.