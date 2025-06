Prežil haváriu lietadla pred 30 rokmi: Teraz je v šoku! Tiež sedel na sedadle 11A

Trosky zrúteného Dreamlineru. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ajit Solanki)

Osudové sedadlo 11A

Thajský populárny spevák a herec Ruangsak Loychusak, známy pod umeleckým menom James Ruangsak, už raz smrti unikal. V decembri 1998 prežil pád lietadla Thai Airways pri pokuse o pristátie v thajskom Surat Thani. Tragédia letu TG261 si vtedy vyžiadala životy 101 z celkovo 146 pasažierov. Loychusak sedel na sedadle 11A. V osudný deň patrilo práve toto miesto medzi tých niekoľko málo, ktoré sa nestali pascou smrti.

Po takmer troch desaťročiach sa mu vrátili spomienky, keď sa dozvedel o inej leteckej katastrofe, tentoraz v Indii. Aj tam prežil jediný človek – a aj on sedel na sedadle 11A.

Tridsať sekúnd pred smrťou

Štvrtkový let Air India AI171 smerujúci z Ahmadábádu do Londýna skončil tragicky len 30 sekúnd po štarte. Boeing 787-8 Dreamliner s 242 osobami na palube sa zrútil na budovu študentských internátov v blízkosti letiska. Zo zmrzačených trosiek sa ako zázrakom podarilo vyviaznuť jedinému človeku – 40-ročnému Viswashovi Kumarovi Rameshovi z britského Leicesteru.

Jeho svedectvo o desivých momentoch priniesol denník Hindustan Times: „Keď som sa prebral, všade naokolo boli mŕtve telá. Bol som paralyzovaný strachom. Vyhrabal som sa z trosiek a bežal. Lietadlo bolo roztrúsené na kusy. Niekto ma vtiahol do sanitky a odviezli ma do nemocnice. Vidieť, ako umierajú ľudia vedľa mňa — letuška, spolucestujúci — to je obraz, ktorý ma bude prenasledovať celý život,“ priznal Ramesh so zlomeným hlasom.

Trauma, ktorá sa nikdy nestratila

Ruangsak Loychusak sa k šokujúcej zhode okolností vyjadril na sociálnych sieťach aj pre médiá. Ako uviedol pre portál Unilad, správa ho hlboko zasiahla a oživila vlastné bolestivé spomienky: „Chcem vyjadriť sústrasť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych. Dlho som bojoval s úzkosťou. Desať rokov som nedokázal lietať bez paniky, zle sa mi dýchalo aj v úplne normálnom kabínovom tlaku,“ priznal spevák.

Jeho zážitky boli desivé: „Dodnes mám v pamäti zvuky, pachy, dokonca aj chuť vody z močiaru, kam sme spadli,“ opísal hrôzu, ktorú citovala aj indická stanica NDTV.

Paradox smrtiaceho miesta

Obaja muži prežili katastrofy dvoch rozdielnych typov lietadiel — thajské bol Airbus A310-204, indický stroj bol moderný Boeing 787-8 Dreamliner. Napriek tomu ich spája rovnaké číslo sedadla — 11A. Experti pritom pripomínajú, že ide o polohu, ktorá pri nehodách býva mimoriadne zraniteľná.

Práve v tejto desivej zhode nachádzajú pozostalí i preživší akúsi temnú symboliku. Číslo, ktoré mohlo byť rozsudkom smrti, sa v ich prípade stalo nečakanou vstupenkou do života.

Záhada indickej katastrofy

Príčina indickej havárie zatiaľ nie je jasná. Vyšetrovanie stále prebieha. Podľa prvotných informácií zaznelo z kokpitu tesne po štarte tiesňové hlásenie: „Mayday. Žiadny ťah, strácame výkon, nemôžeme sa zdvihnúť.“

Čo presne spôsobilo taký náhly pád moderného lietadla, zostáva zatiaľ veľkou záhadou.