Expert prehovoril o havárii Dreamlineru: Posádka bojovala! Lietadlo malo zatiahnuté klapky

Stroj sa zrútil na obytnú štvrť. (Zdroj: X/Truthseeker)

Dve minúty hrôzy po štarte

Podľa informácií indického portálu Pragativadi lietadlo vzlietlo o 13:38 miestneho času. O necelé dve minúty neskôr sa však zrútilo. Letecký publicista Ladislav Keller v rozhovore pre CNN Prima NEWS priblížil dramatický priebeh havárie: „Stroj po štarte vystúpal do výšky približne 200 metrov, potom však začal strácať výšku a prechádzal do klesania. Podľa záberov mal vysunutý podvozok, no vztlakové klapky zostali zasunuté, čo naznačuje, že posádka bola pri vedomí a snažila sa problém riešiť, ale nedokázala ho zvládnuť.“

Ako lietadlo klesalo, zvyšoval sa jeho pozdĺžny sklon, stroj strácal rýchlosť a dostal sa do kritickej situácie. Po náraze do zástavby nasledovala obrovská explózia spôsobená desiatkami ton paliva, ktoré mal Dreamliner v nádržiach.

Terrifying final moments of Air India Flight AI 171 crashing into a residential area in Ahmedabad today. Clearly catastrophic loss of lift. Details awaited. pic.twitter.com/TbgCjPLXXc — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 12, 2025

Prvá katastrofa tohto modelu

Ladislav Keller pripomenul, že ide o historicky prvú haváriu typu Boeing 787-8 Dreamliner, ktorá skončila totálnym zničením lietadla a pravdepodobne aj stratou všetkých životov na palube. „Tento stroj bol revolučný, vyrobený z kompozitných materiálov. Na začiatku výroby síce čelil problémom s batériami, ale nikdy predtým neprišlo k takejto fatálnej nehode,“ uviedol odborník.

Boeing len pred šiestimi týždňami oslavoval, že Dreamlinery prepravili už viac než miliardu pasažierov. Po tejto havárii dostáva ich bezpečnostná bilancia temnú škvrnu. Pre výrobcu ide o ďalší úder v sérii problémov, ktoré v posledných rokoch otrasajú jeho povesťou.

Zábery ukazujú desivú spúšť

Sociálne siete zaplavili šokujúce zábery. Na jednom z videí je zachytený samotný pád lietadla, po ktorom nasleduje mohutná ohnivá explózia. Objavujú sa aj záznamy záchranárov, ktorí na nosidlách odvážajú zranených a popálených pasažierov. Na mieste dopadu sú viditeľné ohořelé telá, trosky a plamene, ktoré hasiči len s ťažkosťami dostávajú pod kontrolu.

Podľa britskej stanice BBC išlo o let AI171 z Ahmadábádu do londýnskeho Gatwicku. Let mal smerovať na jedno z hlavných letísk britskej metropoly, no cieľa sa nikdy nedočkal.