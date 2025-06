Sejm bude hlasovať o dôvere vláde: Tusk avizoval rekonštrukciu! Do rozpravy sa prihlásil rekordný počet poslancov

Donald Tusk (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski)

„Ešte v júli ohlásime nový začiatok po rekonštrukcii vlády. Nehovorím o zmene mien, ale predovšetkým o zmene štruktúry vlády,“ povedal premiér. Oznámil tiež vytvorenie pozície hovorcu vlády, ktorý má zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi aj komunikáciu vlády navonok.

Tusk predstavil vytvorenie politicky nezávislej funkcie generálneho prokurátora, ktorú momentálne zastáva minister spravodlivosti. „Prokuratúra, tak ako súdy, by mali byť nezávislé od politickej moci,“ povedal. Vyzdvihol tiež projekty koaličných strán týkajúce sa dostupnosti bývania a zákazu smartfónov v školách.

Premiér reagoval na skoršie vyjadrenia predsedu opozičnej strany Práva a spravodlivosť (PiS). „Váš predseda Kaczyňski tu povedal, že by bolo dobré využiť tento čas a zriadiť technickú vládu. Chcel by som, aby ste zriadili technickú opozíciu. Buďte technickou opozíciou, skúste s nami hlasovať o niečom, čo môže Poľsku pomôcť,“ povedal.

Premiér v Sejme vyhlásil, že Poľsko sa stáva kľúčovým hospodárskym hráčom v EÚ a jeho vláda bude pokračovať v reformách bez ohľadu na politickú atmosféru. Zároveň vyjadril odhodlanie pokračovať v ochrane právneho štátu a odmietol, že by šlo o politický revanšizmus.

„Všetko budeme robiť zhodne s právom. Stíhať budeme páchateľov zneužitia moci, nie politickych oponentov,“ povedal a pripomenul, že obvineniam čelia viacerí členovia bývalej vlády PiS.

Premiér odmietol naratívy namierené proti Ukrajine a deklaroval, že Rusko je nepriateľom Poľska aj celej Európy. Pripomenul, že ako premiér nemal problém oznámiť prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Poľsko nebude nekontrolovane otvárať hranice pre ukrajinské produkty. V závere prejavu Tusk vyjadril odhodlanie pokračovať ako predseda vlády a požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie dôvery jeho vláde.

Do rozpravy po prejave Tuska sa prihlásil rekordný počet poslancov

Počas rozpravy o dôvere vlády Donalda Tuska v poľskom Sejme sa na kladenie otázok premiérovi prihlásilo 267 poslancov, čo je podľa predsedu dolnej komory parlamentu Szymona Holowniu doteraz najvyšší počet v histórii Sejmu.

Poslanci sa s otázkami mohli prihlásiť po premiérovom prejave. Debata sa podľa rokovacieho poriadku obmedzuje výlučne na otázky adresované predsedovi vlády a jeho odpovede. Hlasovanie o dôvere kabinetu je naplánované na 14.00 h.

Poľský Sejm (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík)

Vyslovenie dôvery vláde vyžaduje jednoduchú väčšinu hlasov. Na hlasovaní sa teda musí zúčastniť najmenej 230 zo 460 poslancov Sejmu. Ak by Sejm dôveru vláde nevyjadril, je povinná zložiť rezignáciu do rúk prezidenta Andrzeja Dudu.

Podporu vláde odmietli kluby Právo a spravodlivosť (PiS) so 189 poslancami, Konfederácia so 16 poslancami a poslanecká skupina Razem s piatimi členmi. Počas prejavu premiéra bolo prítomných len niekoľko opozičných poslancov z klubu PiS. „Spočítajte sa na prstoch jednej ruky a dajte mi správu, koľko vás tu je,“ okomentoval to vo svojom prejave Tusk.

Vládna koalícia disponuje spolu 242 poslancami, z toho Tuskova Občianska koalícia má 157, kluby Poľsko 2050 a PSL po 32 a Ľavica 21 poslancov. O vyjadrenie dôvery požiadal premiér po prezidentských voľbách, v ktorých zvíťazil kandidát podporovaný opozíciou Karol Nawrocki nad kandidátom vládnej Občianskej koalície Rafalom Trzaskowskim.

Pred budovou Sejmu protestujú priaznivci aj oponenti vlády Donalda Tuska

Pred budovou poľského Sejmu protestujú skupiny priaznivcov aj oponentov vlády. Počas jeho zasadnutia sa bude popoludní hlasovať o dôvere vláde premiéra Donalda Tuska. Skupiny protestujúcich držia transparenty s výzvami na prepočítanie hlasov odovzdaných v druhom kole prezidentských volieb, či na demisiu vlády. Na mieste je prítomná polícia a priebeh zhromaždení je pokojný, bez konfliktov medzi zúčastnenými.

Premiér Donald Tusk požiadal Sejm, aby hlasoval o vyslovení dôvery vláde v reakcii na výsledky nedávnych prezidentských volieb. Zvíťazil kandidát podporovaný opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Karol Nawrocki, ktorý porazil kandidáta vládnej Občianskej koalície Rafala Trzaskowského.