O novele rokovacieho poriadku by mali poslanci rokovať v septembri, tvrdí Raši

Richard Raši hovorí o rokovacom poriadku (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali o novele rokovacieho poriadku parlamentu začať rokovať na septembrovej schôdzi. Úprava by mala priniesť viaceré zmeny, vypustiť sa má napríklad povinnosť čítania pozmeňujúceho návrhu v pléne. Avizoval to predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že úprava by sa definitívne mohla schváliť na októbrovej schôdzi.

„Na stretnutiach k novele sa zúčastňuje každý poslanecký klub okrem hnutia Slovensko. Za Hlas tam chodia predseda poslaneckého klubu Róbert Puci a šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čellár. Dorokované by to malo byť tak, že novela rokovacieho poriadku by mala ísť na rokovanie na najbližšiu schôdzu NR SR, ktorá sa začne 9. septembra,“ uviedol

Raši priblížil, že úprava má priniesť viaceré zmeny. „Riešime tam veci, ktoré sa ukázali, že nie sú obsiahnuté v súčasnom rokovacom poriadku,“ podotkol. Pre predsedajúceho schôdze či ministra by sa mohla napríklad zaviesť možnosť dať faktickú poznámku. Úprava by takisto mala vypustiť povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne v prípade jeho elektronického zverejnenia. „Poslanec ho teraz musí celý čítať, zabije tým dve hodiny a nikto sa z toho nič nedozvie, lebo je to čistá právničtina,“ argumentoval Raši. Diskutuje sa podľa neho aj o časovom obmedzení uvádzania legislatívneho návrhu. „Ja si myslím, že keď niekto niečo chce predložiť, tak asi by to mal vedieť vysvetliť do hodiny a pol,“ podotkol.

Poslanci by okrem toho mali na jeseň takisto prijať etický kódex, na ktorý odkazuje rokovací poriadok. „Každá firma alebo podnik, ktorý funguje, by mal mať aj etický kódex,“ skonštatoval šéf parlamentu. Kódex by sa mal venovať správaniu poslancov, riešiť alkohol, ale upravovať i obliekanie. „Nie som stotožnený s tým, aby poslanci chodili do rokovacej sály v tričkách s hanlivými nápismi alebo namiesto slušných nohavíc mali tepláky a šľapky,“ uviedol.

Raši si myslí, že za porušenie rokovacieho poriadku alebo etického kódexu by mal hroziť ekonomický postih, ktorý by bol pre poslanca výrazný. „Malo by to byť nastavené tak, aby to poslanca, ktorý bude ignorovať pravidlá, mrzelo. Myslím si, že keď ľudia, ktorí napríklad prekročia rýchlosť, musia platiť pokutu, tak my by sme, keď porušíme rokovací poriadok a jeho ustanovenia, mali platiť pokutu takisto,“ dodal.