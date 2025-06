V deň atentátu znížili senátorovi Uribemu počet ochrankárov zo siedmich na troch

Miguel Uribe (Zdroj: TASR/AP/Fernando Vergara)

„Musím teraz oznámiť, že ochranná schéma pre senátora Uribeho bola, zvláštne, práve v deň útoku znížená zo siedmich na troch (príslušníkov ochranky),“ napísal Petro v statuse na platforme X. Dodal, že požiadal o dôkladné prešetrenie tohto rozhodnutia, ktoré je v kompetencii štátneho orgánu.

Uribe, ktorý nedávno oznámil svoju prezidentskú kandidatúru, bol v sobotu v Bogote počas predvolebného zhromaždenia zblízka postrelený 15-ročným tínedžerom. Senátora zasiahol do hlavy a krku a do nohy. Po prevoze do nemocnice Uribe podstúpil neurochirurgický zákrok a ošetrenie cievno-periférneho systému. Hoci operácia bola úspešná, lekári z kliniky Santa Fé v pondelok uviedli, že Uribe je stále v „najvážnejšom stave“ a „na zákroky a liečbu reaguje slabo“.

Štátna prokurátorka Luz Adriana Camargová uviedla, že údajný strelec zadržaný na mieste činu je pravdepodobne súčasťou siete „sicarios“ – nájomných vrahov. Minister obrany Pedro Sánchez informoval, že vyšetrovatelia pracujú s niekoľkými hypotézami: pripúšťajú, že by mohlo ísť o odkaz pre Uribeho konzervatívnu stranu pred prezidentskými voľbami naplánovanými na rok 2026 alebo o snahu destabilizovať prvú ľavicovú vládu v krajine.

Časť opozície už medzičasom obvinila prezidenta Petra, že napomáha vytváraniu „úrodnej pôdy pre politické násilie“. Petro sa však pridal k politikom z celého politického spektra a odsúdil atentát na Miguela Uribeho.

Bývalý prezident Álvaro Uribe, za ktorého funkčného obdobia sa odohrala vojenská a policajná operácia proti ľavicovým povstalcom, medzičasom uviedol, že ho zahraničné tajné služby varovali pred druhým atentátom, tentoraz zameraným na neho.