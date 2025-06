Poľsko rozdelila otázka volebného práva Ukrajincov: 1,5 milióna migrantov by mohlo ovplyvniť výsledky volieb!

Druhé kolo prezidentských volieb v Poľsku (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík)

VARŠAVA – Potenciálne volebné právo pre 1,5 milióna ukrajinských migrantov rozdelilo poľských politikov. Zatiaľ čo jedna strana uvádza, že aj títo obyvatelia sa aktívne zapájajú do chodu štátu a to prácou a platbou daní, odporcovia tvrdia, že by si krajina s uzákonením tohto návrhu „koledovala o problémy“.

Na otázku, ktorá aktuálne rozdeľuje politikov, ale aj celé Poľsko upozornil portál euractiv.sk. Podľa aktuálnych štatistík v Poľsku žije približne 1,5 milióna občanov Ukrajiny. Mnohí z nich však v krajine žili už pred začiatkom ruskej invázie. Na získanie volebného práva, ktoré by sa týkalo početnej skupiny Ukrajincov vyzval Zväz Ukrajincov v Poľsku.

Predseda zväzu Mirosław Skórka sa domnieva, že toto riešenie je „dobré a potrebné“. Týkalo by sa predovšetkým legálnych a pracujúcich migrantov, ktorí platia dane a financujú verejné služby. No práve na tomto mieste je podľa predsedu zväzu problém, pretože Ukrajinci nemajú rovnaký prístup k službám ako domáci.

„Je to istá forma diskriminácie. Priznať im právo voliť a podporovať skupiny, ktoré obhajujú ich práva je plne oprávnené,“ uviedol Skórka. Udelenie volebného práva by podľa neho pomohlo reformovať poľský politický systém a karty by mohli zamiešať najmä pri „xenofóbnych skupinách“, ktoré by mali istú prehru v komunálnych voľbách.

Zákon však cudzincom bez poľského občianstva neumožňuje udelenie volebného práva. Je obmedzené na občanov krajín EÚ a Spojeného kráľovstva, s trvalým pobytom v Poľsku. Výnimku a volebné právo tak majú občania EÚ a Spojeného kráľovstva pri voľbe do obecných zastupiteľstiev, pri voľbe starostov či primátorov. Voľbu okresných rád či regionálnych zastupiteľstiev však ovplyvniť nemôžu. Poľská ústava umožňuje voliť iba poľským občanom a to pri parlamentných a prezidentských voľbách. V prípade komunálnych volieb ale obmedzenie neexistuje.

Zatiaľ čo minister spravodlivosti Adam Bodnar v minulosti argumentoval, že občania Ukrajiny by mali mať rovnaké právo ako občania EÚ a to najmä z dôvodu, že pracujú, platia dane a vychovávajú deti v Poľsku, poslanec opozičnej strany PiS Paweł Jabłoński tento návrh odmietol. „Volebné právo je spojené s občianstvom. Nevidím dôvod, prečo by mal niekto získať toto právo bez toho, aby bol poľským občanom. Existuje jedna výnimka vyplývajúca z práva EÚ, ale to nie je dôvod, aby sa táto výnimka rozšírila na ostatných,“ dodal.

Návrh Zväzu Ukrajincov v Poľsku vyvolal vlnu nevôle aj v krajne pravicovej strane Konfederácia. Tí uviedli, že priznanie volebného práva Ukrajincom by bolo „koledovaním si o problémy“ a to bez ohľadu na typ volieb. Podľa nich by tento návrh podkopal postavenie Poľska a dramaticky zmenil výsledky volieb. Po tom čo krajina žila prezidentskými voľbami síce debata o volebnom práve pre ukrajinských migrantov utíšila, odborníci sa ale domnievajú, že s multikultúrnosťou Poľska bude čoskoro opäť na stole.