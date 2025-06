Zvolený poľský prezident Nawrocki chce posilniť spoluprácu v rámci V4

Karol Nawrocki, poľský prezidentský kandidát (Zdroj: SITA/AP Photo/Wojciech Strozyk)

VARŠAVA - Zvolený poľský prezident Karol Nawrocki myslí, že je potrebné posilniť spoluprácu v rámci Visegrádskej skupiny (V4). Do nej okrem Poľska patrí aj ČR, Slovensko a Maďarsko. Informovala o tom dnes agentúra PAP. Fungovanie V4 v posledných rokoch negatívne ovplyvnili rozdielne postoje členských štátov voči ruskej vojne proti Ukrajine.

Nawrocki vo svojom prvom zahraničnom rozhovore povedal podľa PAP maďarskému týždenníku Mandiner, že pre posilnenie východného krídla NATO je kľúčová užšia spolupráca v rámci V4 a takzvanej Bukurešťskej deviatky (B9), ktorá združuje deväť krajín na východnom krídle NATO - Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Slovensko a Maďarsko.

Nawrocki v interview zopakoval, že Poľsko bude aj naďalej poskytovať Ukrajine strategickú a vojenskú pomoc, ale zdôraznil, že on sám je proti rýchlemu prijatiu brániacej sa krajiny do Európskej únie. Povedal tiež, že Ukrajina musí najprv vyriešiť všetky sporné otázky s Poľskom, a to ako ekonomické, tak historické, vrátane desiatky rokov trvajúceho sporu o takzvaný volyňský masaker z rokov 1943 až 1944, počas ktorého ukrajinskí nacionalisti zavraždili desaťtisíce Poliakov.

Orbán privítal Nawrockého víťazstvo

Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého vláda je v spore s poľskou vládou premiéra Donalda Tuska, privítal Nawrockého víťazstvo v druhom kole prezidentských volieb v Poľsku 1. júna, v ktorom konzervatívny politik a historik porazil liberálneho starostu Varšavy Rafala Trzaskowského. Aj Orbán sa vtedy vyslovil za posilnenie V4, ktorú viaceré médiá v posledných rokoch označujú za nefunkčné.

Spoluprácu štyroch stredoeurópskych susedov vo V4 poznamenala diplomatická roztržka medzi Varšavou a Budapešťou kvôli rozdielnemu postoju oboch krajín voči Rusku a tiež krok Maďarska, ktoré v decembri 2024 poskytlo azyl Marcinovi Romanowskému niekdajšiemu poľskému námestníkovi ministra spravodlivosti v bývalej vláde konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Rozdielne postoje vlád k ruskej invázii na Ukrajinu patrili tiež k dôvodom, ktoré viedli k zhoršeniu vzťahov medzi Prahou a Bratislavou.