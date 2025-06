V Nemecku zadržali dvoch Sýrčanov podozrivých z prevádzania migrantov cez českú hranicu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hans-Maximo Musielik, File)

Policajti zadržali jedného zo Sýrčanov už na začiatku júna, druhého pri razii v utorok. Prehľadali tiež ich byty v bavorskom Rezne a neďalekých dedinách Langquaid a Pförring. Ďalší traja ľudia sú stíhaní na slobode.

Transportovali ich v nákladnom priestore dodávky

Podľa doterajšieho vyšetrovania pätica Sýrčanov vo veku medzi 25 a 33 rokmi od júla do septembra roku 2023 previezla zo Slovenska cez Česko do Nemecka celkovo 108 migrantov. Podľa prokuratúry ich pritom vystavila nebezpečenstvu, lebo ich transportovala v nákladnom priestore dodávky. Koľko peňazí za to muži dostali, nie je zatiaľ podľa vyšetrovateľov jasné.