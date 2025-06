Do nedele platí výstraha druhého stupňa pred horúčavami pre celé Maďarsko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Vo štvrtok o polnoci vstúpila do platnosti výstraha pred horúčavami druhého stupňa, vydaná pre celé Maďarsko, ktorá potrvá do nedele polnoci. S odvolaním sa na spoločné vyhlásenie Národného centra pre verejné zdravie a farmáciu (NNGyK) a Celoštátneho riaditeľstva civilnej ochrany (OKF) to uviedla agentúra MTI.