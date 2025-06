Politický konflikt v Maďarsku eskaluje: Budapešť na 10 minút vypla dopravu, starosta obviňuje vládu z finančného útoku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy v Budapešti v piatok desať minút nepremávali. Starosta Gergely Karácsony obyvateľom hlavného mesta vo videu zverejnenom na Facebooku odkázal, že to bolo prvé upozornenie proti krokom vlády, ktorá politicky a finančne trestá Budapešť. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ľavicový starosta podčiarkol, že magistrát nechcel nikomu spôsobiť nepríjemnosti, preto si vybral čas, keď bol krátky výpadok najznesiteľnejší, a to od 11.50 h do 12.00 h. Podľa jeho slov bolo cieľom protestu zabezpečiť, aby sa v budúcnosti bez týchto služieb nemuseli obyvatelia hlavného mesta zaobísť. „Vládne kroky sú politickým trestom proti mestu,“ povedal Karácsony. Kým podľa neho hlavné mesto predtým dostávalo podporu, teraz je rozpočet mesta zaťažený značnými odvodmi, ktorých suma za posledné roky stúpla osemnásťnásobne. Budapešť označil starosta ťahúňom maďarskej ekonomiky a vyjadril presvedčenie, že by bolo zlým rozhodnutím, keby niekto chcel tento motor zastaviť.

Na tlačovej konferencii pred týždňom Karácsony oznámil, že s cieľom zachovania likvidity hlavné mesto zastavilo platby pre mestské podniky, akými sú technické služby BKM Budapesti Közművek, dopravný podnik BKK Budapesti Közlekedési Központ a podniku verejného osvetlenia BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Karácsony tento krok zdôvodnil tým, že maďarská štátna pokladnica zinkasovala z účtu hlavného mesta viac ako desať miliárd forintov (vyše 24,8 milióna eur). Budapešť totiž už roky neplatí časť príspevku solidarity, ktorá je určená na pomoc chudobnejším samosprávam. Karácsony tvrdí, že tento krok bol nezákonný, pretože magistrát požiadal súd o okamžitú právnu ochranu.

Minister národného hospodárstva Márton Nagy však uviedol, že štátna pokladnica výber vykonala oprávnene a že jej „nebránili opatrenia súvisiace s okamžitou právnou ochranou“. Minister zdôraznil, že príspevok solidarity je príjmom rozpočtu, preto je štátna pokladnica nielen oprávnená, ale aj povinná prijať všetky možné opatrenia na jeho výber.