Panika v USA: Strach pred útokom Číny! Môže sa inšpirovať Ukrajinou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Útok, ktorý zmenil pravidlá hry

V tieni nedávnych dronových útokov Ukrajiny na vojenské letiská hlboko vo vnútrozemí Ruska sa objavila znepokojivá informácia: bezpilotné lietadlá boli ukryté v kontajneroch naložených na nákladné autá. Ich strechy sa diaľkovo otvárali, drony sa následne v tichosti vzniesli do vzduchu a zasiahli desiatky ruských strategických bombardérov.

Podľa správy verejnoprávnej ARD boli tieto kontajnery do blízkosti ruských základní dopravené nenápadne a vopred. Ruská protivzdušná obrana bola oklamaná. Celú akciu viedli ukrajinské sily v rámci operácie s kódovým názvom Pavučina.

Z ukrajinskej fronty do prístavov USA?

Kým na Ukrajine oslavovali úspech, vo Washingtone sa rozšírilo znepokojenie. Ako upozorňuje americký magazín Newsweek, niektorí experti vidia v ukrajinskej stratégii varovanie pre budúcnosť: podobný útok by mohla podniknúť aj Čína – a to rovno na americkej pôde.

Podozrenie padá na čínsku štátnu lodnú spoločnosť COSCO Shipping, ktorej nákladné lode pravidelne kotvia v amerických prístavoch. Pentagon túto spoločnosť už klasifikoval ako entitu napojenú na čínske ozbrojené sily. Podľa expertov je celkom realistické, že by v kontajneroch na palube mohli byť ukryté drony alebo dokonca strely s plochou dráhou letu, ktoré by sa dali použiť na prekvapivý úder.

Zásah z kontajnera? Príliš blízko domova

„Tento typ útoku na území USA je veľmi reálnou možnosťou,“ varuje bývalý dôstojník amerického námorníctva Bryan Clark. Najpravdepodobnejším scenárom podľa neho je, že by boli kontajnery s dronmi po vylodení naložené na kamióny – rovnako ako to spravila Ukrajina – a následne použité na útok.

Ďalší vyslúžilý námorný veliteľ Thomas Shugart hovorí dokonca o „šialenstve“, že Spojené štáty umožňujú lodiam čínskej vojenskej spoločnosti pristávať v ich prístavoch bez dôkladnej kontroly. Poukazuje aj na čínske vojenské doktríny, ktoré otvorene hovoria o prekvapivých preventívnych úderoch proti tzv. „mocenským štruktúram“ – čo je podľa neho jasná narážka na USA.

Nepodceniť hrozbu, ale nezveličovať?

Odborník na drony Zak Kellenborn síce uznáva, že riziko existuje, no nepredpokladá, že by Čína podnikla nevyprovokovaný útok. „Ak by to urobili, znamenalo by to, že sme už vo vojne,“ povedal Newsweeku.

Napriek tomu sa v americkom Kongrese už diskutuje o sprísnení bezpečnostnej kontroly zahraničných lodí v prístavoch. V kontexte dnešnej vojenskej reality, kde kontajner môže byť zbraňou a kamión štartovacou rampou, sa z obáv stáva geopolitická priorita.