Hrôza v luxusnom rezorte: Iba štvorročné dieťa vtiahol filter bazéna, zúfalí rodičia sa len prizerali!

Chlapcovi uviazla vo filtri ruka, záchranný tím mal čo robiť, aby chlapcovu ruku vytiahol (Zdroj: X/@BombersdeMca)

Ku hrôzostrašnému incidentu došlo v hoteli Zafiro v Can Picafort na severe Malorky. Štvorročný chlapec mal strčiť ruku do nezakrytého filtra bazéna. Ten mu ruku uväznil a vtiahol. Hostia hotela privolali záchranné zložky, ktoré sa okamžite pustili do záchrannej akcie,informuje britský Daily Mail.

Chlapcovu ruku sa im nedarilo vyslobodiť a tak museli vypustiť bazén pomocou čerpadiel a k vykopaniu potrubia vedúceho k bazénu. Náročnosť záchrannej operácie zdokumentovali hasiči na fotografiách. Dieťa dostalo chrániče sluchu, ako aj prilbu, aby záchranné zložky mohli postupovať a nevystrašili dieťa.

Avui horabaixa, un infant de 4 anys ha quedat amb el braç bloquejat dins l'embornal de la piscina d'un hotel de #CanPicafort.

Finalment, hem aconseguit alliberar-lo i el @SAMU061IB ha pogut confirmar que no ha patit lesions de gravetat. pic.twitter.com/GVIgDTzM1a — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) June 1, 2025

Po približne 30 minútach bola chlapcova ruka vyslobodená a bez vážnych zranení bol prevezený do neďalekej nemocnice. Miestne médiá špekulujú, či hotel svojím nedbanlivým konaním nepochybil.