PRIESKUM odhaľuje nálady voličov pred letnými prázdninami: Prvé strany klesajú, stúpa však KDH aj Republika

Prieskum agentúry AKO naznačuje novú trajektóriu preferenčných podielov v parlamente. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Preferencie voličov sa mesiac pred letnými prázdninami opäť mierne zmenili. Kľúčovým trendom v aktuálnom zbere dát agentúry AKO je to, že prvé strany zaznamenali prekvapivý pokles a stúpania cítiť inde. Ani pred bránami parlamentu to nie je vôbec rozhodnuté a poslanecké lavice by mali na dosah tieto mimoparlamentné strany.

Reakcia Jána Ferenčáka k návrhu zákona o podmienkach predaja energetických nápojov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ak by sa voľby konali tento víkend, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 21,5 percent, čo je oproti aprílovým číslam pokles o jedno celé percento. Druhý je vládny Smer-SSD, ktorý klesol ešte viac, a to z 20,5 na rovných 19 percent. Veľmi mierny nárast zaznamenal tretí Hlas-SD s 0,1 percenta na 12,1 percenta.

Stúpajúcu tendenciu nabralo aj v tomto prieskume hnutie Slovensko, ktoré stúplo na štvrté miesto s 8,8 percentami preferenčných hlasov.

Nárast na 7,8 percent zaznamenalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. Stúpa však aj Republika, a to na 7,3 percenta. Poslednou v parlamente by bola Sloboda a Solidarita, ktorá sa už, zdá sa, zastabilizovala na 7,2 percent.

Bitka o plénum

Pred bránami parlamentu je hneď niekoľko strán, ktoré by ho teoreticky mohli mať raz na dosah. Tými subjektami sú Demokrati so 4,5 percentami, ktorí opäť narástli, no nie dostatočne. O 0,1 percenta narástla aj vládna Slovenská národná strana na 4,2 percenta. Aliancia by získala 3,5 percenta a Sme rodina rovné 3 percentá.