Adriana (30) utrpela mozgovú smrť: Nemocnica rodine oznámila, že nemôže zomrieť... Kvôli tehotenstvu!

Vpravo Adriana Smith ako zdravotná sestra (Zdroj: Facebook/April Newkirk)

V jednotke intenzívnej starostlivosti nemocnice v Atlante v štáte Georgia leží pacientka, ktorej osud rozdelil milióny ľudí. Nejde však o boj o právo 30-ročnej Adriany Smith žiť, ale o jej právo zomrieť, píše denník Daily Mail. Adriana, miestna zdravotná sestra, bola v deviatom týždni tehotenstva, keď vo februári navštívila nemocnicu kvôli silným bolestiam hlavy. Lekári ju poslali domov s liekmi, ale nevykonali CT vyšetrenie. Nasledujúce ráno sa prebudila s ťažkosťami s dýchaním a vydávala desivé chrčivé zvuky.

V nemocnici zistili, že má krvné zrazeniny v mozgu a po neúspešnej operácii na zmiernenie tlaku bola vyhlásená za mozgovo mŕtvu. Situácia Adriany a jej blízkych bola už aj tak hrozná, keďže má sedemročného syna, ktorý teraz zostane bez matky. Situácia sa však podľa kritikov zmenila z tragédie na "absolútnu hrôzu", keď nemocnica Emory University Hospital - kde sestra predtým pracovala - informovala Adrianinu rodinu, že hoci je právne mŕtva, nemôže zomrieť.

Je malá pravdepodobnosť, že sa dieťa narodí zdravé

" Toto je pre mňa mučenie," povedala jej zúfalá matka April Newkirk pre miestnu televíznu stanicu 11Alive. "Vidím, ako moja dcéra dýcha pri ventilátore, ale nie je tam," dodala zronená matka. Navyše prezradila, že dieťa – ktoré rodina pomenovala "Chance" – má hydrocefalus, čiže tekutinu v mozgu. Aj keby prežil tehotenstvo, čo je neisté, mohol by sa narodiť s ťažkým postihnutím. "Možno oslepne, nemusí byť schopný chodiť, nemusí prežiť po narodení," povedala Newkirková.

Zobraziť galériu (2) Adriana Smith so synom (Zdroj: Go fund me)

Samotní lekári upozorňujú na ďalšie problémy pre dieťa, pretože systémy na podporu života nie sú určené na dlhodobú liečbu mozgovo mŕtvych pacientov. " Šanca, že sa na konci tohto obdobia narodí zdravý novorodenec, je veľmi, veľmi malá," povedal Steven Ralston, riaditeľ oddelenia materskej a fetálnej medicíny na Univerzite Georgea Washingtona vo Washingtone D.C. " Práve teraz je cestou to, aby malý Chance prežil. Nech už ho Boh sem privedie v akomkoľvek stave, budeme ho milovať rovnako," dodala matka ženy.

Za situáciu môže zákon o potratoch

Nemocnica uvádza, že koná "v súlade so zákonmi o potratoch v Georgii" a trvá na tom, aby Adriana zostala napojená na dýchacie a vyživovacie prístroje, kým špecialisti neurčia, že mužský plod je dostatočne vyvinutý na to, aby sa mohol narodiť cisárskym rezom. To je naplánované na začiatok augusta. Zdravotnícki úradníci sa údajne domnievajú, že odpojenie od prístrojov pred týmto termínom by porušilo prísne protipotratové zákony Georgie, ktoré zakazujú ukončenie tehotenstva po zistení srdcového tepu plodu, zvyčajne okolo šiesteho týždňa.

Kontroverzný zákon štátu, známy ako zákon LIFE (Living Infants Fairness and Equality Act), obsahuje výnimku na záchranu života matky. Tá sa však nevzťahuje na Adrianu Smith, pretože jej život už nemožno zachrániť. Jej rodina tvrdí, že sa ešte nerozhodla, či odpojí prístroje na udržiavanie života, ale v tejto nočnej more je hlboko znepokojená tým, že rozhodnutie im bolo odobraté byrokratmi. Lekári však upozorňujú na ďalšie problémy pre dieťa, pretože systémy na podporu života nie sú určené na dlhodobú liečbu mozgovo mŕtvych pacientov.

Táto desivá medicínska situácia a zjavná bezmocnosť Adrianinej rodiny vyvolala hnev zástancov práva na potrat, pričom kritici tvrdia, že tento prípad dokazuje, že filozofia "pro-life" končí ako nehumánna. Právni experti tvrdia, že nejasná formulácia protipotratových zákonov prirodzene znepokojuje lekárov a nemocnice, ktoré sa obávajú trestného stíhania. Mali tiež predvídať, ako hnutie za ustanovenie tzv. "osobnosti plodu" nevyhnutne povedie k stretu práv matky s právami nenarodeného dieťaťa.

Prípad Adriany Smith nie je prvým takýmto prípadom v USA. V roku 2014 skolabovala Texasanka Marlise Munoz v 14. týždni tehotenstva a bola vyhlásená za mozgovo mŕtvu. Nemocnica však odmietla splniť jej predchádzajúce želanie nebyť udržiavaná pri živote prístrojmi, odvolávajúc sa na štátny zákon.