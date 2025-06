Obchodovanie s deťmi vo Švédsku: Vyšetrovanie odhalilo tisíce nelegálnych adopcií zo zahraničia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠTOKHOLM - Švédsko by malo zakázať adopcie detí zo zahraničia a ospravedlniť sa za tisícky detí, ktoré boli za posledné desaťročia nezákonne a neeticky odvedené zo svojich domovských krajín v Ázii, Južnej Amerike či Afrike, uviedla v pondelok vedúca komisie pre adopcie Anna Singerová. Jej takmer štvorročné vyšetrovanie odhalilo niekoľko prípadov obchodovania s deťmi v období od 70. rokov 20. storočia až do roku 2000. Informuje správa denníka The Guardian.