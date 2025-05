Česko ambasádu do Jeruzalema presunie! Musí to ale správne načasovať, uviedol Fiala

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Presun českého veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema by podľa premiéra ČR Petra Fialu bol rozumným, historicky konzistentným a medzinárodne obhájiteľným gestom. Povedal to v Senáte, ktorý sa touto témou vo štvrtok zaoberá na verejnom vypočutí. Podotkol, že otázka v prípade Česka neznie, či ambasádu presunúť, ale kedy, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„Presun by znamenal, že sa prihlásime k bežnej diplomatickej praxi, podľa ktorej veľvyslanectvo spravidla sídli v hlavných mestách. Je to výraz úcty k druhému štátu, je to aj praktické a intuitívne,“ zdôvodnil svoj postoj Fiala. Podotkol, že Izrael za svoje hlavné mesto považuje práve Jeruzalem. Premiér tiež argumentoval historickou kontinuitou českej politiky voči Izraelu, ktorá sa začala ešte za prvej republiky. Presun ambasády by bol podľa neho jej logickým pokračovaním. „ČR de facto oficiálne uznáva Západný Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela od roku 1990, keď s ním nadviazala diplomatické vzťahy,“ pripomenul s tým, že krátko nato tam začal fungovať Český dom a tiež pobočka veľvyslanectva.

Za problém by nepovažoval ani to, ak by sa Východný Jeruzalem v budúcnosti stal hlavným mestom palestínskeho štátu. Podľa jeho slov by to na činnosť českej ambasády v západnej časti mesta nemalo žiaden vplyv. Dodal tiež, že presun českého veľvyslanectva by posilnil nielen vzťahy ČR a Izraela, ale aj českú pozíciu voči Spojeným štátom. Pripomenul, že americká ambasáda sa do Jeruzalema presunula za súhlasu demokratov aj republikánov.

Česko tento krok skôr či neskôr urobí

Podľa svojich slov je presvedčený, že Česko tento krok skôr či neskôr urobí, poukázal však na vhodné načasovanie. „ČR ambasádu presunie, lebo je to správne. Otázka neznie, či, ale kedy. Môžeme to urobiť hneď s väčším symbolickým efektom, ale s väčšími rizikami pre nás aj Izrael, alebo to urobíme neskôr, keď sa o tom možno bude menej hovoriť, ale prinesie to reálny politický výsledok,“ povedal s tým, že sa prikláňa k druhej možnosti.