Trumpov exporadca si nebral servítky: Zosmiešnil sankcie EÚ proti Rusku! Žiada pritvrdiť

Trumpov bývalý poradca John Bolton (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Západ hrá proti Rusku pokryteckú partiu – a prehráva. Sankcie Európskej únie sú podľa bývalého bezpečnostného poradcu Johna Boltona neúčinné a americký prezident Donald Trump by ich mal nielen napodobniť, ale dramaticky sprísniť. V rozhovore pre americkú CNN sa Bolton ostro pustil do EÚ aj do svojho niekdajšieho šéfa. Trump podľa neho nemá odvahu na zásadné rozhodnutia, a ak sa nezmení prístup v NATO, vojnu na Ukrajine nevyhrá nikto – okrem Putina.

Mierové memorandum, ktoré neprišlo

Situácia okolo sankcií je opäť horúca. Ako informuje CNN s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu, na stole sú nové ekonomické postihy proti Rusku. Trump mal reagovať podráždene po tom, čo mu Vladimir Putin pred týždňom sľúbil tzv. „mierové memorandum“. Doteraz však žiadny dokument neprišiel. Prezident USA v nedeľu priznal, že zavedenie sankcií „rozhodne zváži“.

Podľa Boltona je to krok správnym smerom – ale len v prípade, že to tentoraz nebude len ďalšie teatrálne gesto bez následkov. „Zákon, ktorý sa momentálne rieši v Kongrese, počíta so sekundárnymi sankciami proti štátom, ktoré nakupujú ruskú ropu. Znamenalo by to zásah proti Číne, Indii a ďalším krajinám, ktoré obchodujú v rozpore so sankčným režimom USA a EÚ,“ povedal Bolton pre CNN.

EÚ: Sedemnásť balíčkov a nič

Spojené štáty podľa neho nesmú opakovať chyby svojich európskych partnerov. Podľa Boltona musia byť sankcie drsné, nekompromisné a bez výnimiek – nie ako tie, ktoré zatiaľ predviedla Európska únia. „Sankčné balíčky EÚ nedokázali Rusko zastaviť, vojna pokračuje ďalej,“ vyhlásil. Tá síce uvalila teraz už 17 sankčných balíčkov, no výsledky sú podľa Boltona mizerné. „Ak ich už bolo toľko, prečo neprišli hneď vo februári 2022, keď vojna začala? Tento typ postupného ekonomického stupňovania zjavne nefunguje,“ varuje bývalý poradca Bieleho domu.

Podľa neho sankcie musia byť okamžité, tvrdé a systematické. Len vtedy môžu mať odstrašujúci účinok. Európske lavírovanie označuje za dôkaz zbabelosti a nejednoty. V jeho očiach je to len hra na rozhodnosť, ktorá Putina už dávno neohrozuje.

Bolton pochybuje o opatreniach USA

O tom, či USA skutočne pristúpia k tvrdým opatreniam, však Bolton pochybuje. „Trumpa k tomu motivuje skôr to, že bombardovanie civilných cieľov v Kyjeve kazí jeho mediálny obraz. Vníma to ako zlú reklamu pre seba. To, že uvažuje o sankciách, ešte neznamená, že ich naozaj zavedie,“ myslí si Bolton.

„TACO obchod“: Keď Trump cúvne

Bolton zároveň varuje, že Moskva Trumpove výhražky už neberie vážne. Pripomína, ako prezident v minulosti zaviedol clá, len aby ich po krátkom čase stiahol. „Na burze sa tomu hovorí ‚TACO obchod‘ – skratka pre Trump Always Chickens Out (Trump vždy zbabelo cúvne). Kremeľ to veľmi dobre vie,“ povedal pre CNN.

NATO a nová stratégia

Bolton zároveň vyzval na radikálnu zmenu postoja USA k Severoatlantickej aliancii. „Trump by mal NATO povedať: 'Premárnili sme tri roky tým, že sme Ukrajine nedali vojenskú pomoc strategickým spôsobom. Nechali sme sa zastrašiť ruskými hrozbami. S tým je koniec. Odteraz máme plán na obnovenie plnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.'“

Nezabudol však dodať: „Neočakávam, že to Trump urobí. Ale bol by to správny krok.“