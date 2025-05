Kazachstan opäť povolí lov ohrozených antilop: Údajne ohrozujú poľnohospodársku produkciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev označuje tieto antilopy s pyskom podobným krátkemu chobotu za „posvätné“ pre Kazachov a hoci vláda chcela už v minulosti upustiť od zákazu ich lovu, napokon tak až doteraz nespravila. V 90. rokoch 20. storočia ich masovo lovili pytliaci. Kazašské štátne médiá citovali v stredu námestníka ministra životného prostredia, podľa ktorého bolo umožnenie lovu týchto zvierat nevyhnutným rozhodnutím vzhľadom na rýchly rast ich populácie a sťažnosti poľnohospodárov. Hovorkyňa zmieneného rezortu zároveň agentúre AFP povedala, že „podľa vedeckých výskumov je možné zlikvidovať až 20 percent ich celkovej populácie bez toho, aby to tento druh ohrozilo“. Zároveň dodala, že presný počet zvierat, ktoré sa smú odstreliť, ako ani dátum začatia ich lovu ešte neboli stanovené.

Pytliačenie prepuklo po rozpade Sovietskeho zväzu

Miestni poľnohospodári sa sťažujú, že sajgy pošliapali plodiny na tisícoch štvorcových kilometrov ornej pôdy, pričom úrodu im beztak ohrozujú klimatické zmeny. Podľa najnovších odhadov žije v Kazachstane 4,1 milióna týchto antilop, teda takmer celosvetová populácia, pričom toto číslo by sa do konca roka mohlo zvýšiť až na päť miliónov. Predošlý pokus vlády o zrušenie zákazu ich lovu sa v roku 2023 stretol s odporom, čo je pre túto postsovietsku krajinu, v ktorej je značne obmedzená sloboda prejavu, veľmi zriedkavý jav, píše AFP. Vláda napokon po pár mesiacoch od rozhodnutia upustila. Pytliačenie na tieto antilopy prepuklo po rozpade Sovietskeho zväzu, a to najmä preto, že ich rohy sa používajú v miestnej tradičnej medicíne. Sajgy v minulosti ohrozoval aj nedostatok vody a rôzne choroby, preto ich kazašské úrady svojho času vyhlásili za chránené.