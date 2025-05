VÁŽNA nehoda na petržalskej hrádzi! Opitý kolobežkár vo vysokej rýchlosti narazili do korčuliara: Zasahoval vrtuľník

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na petržalskej hrádzi došlo k vážnej zrážke. Opitý kolobežkár, ktorý jazdil ešte s jedným mužom, narazil do korčuliara. Incident si vyžiadal ťažké zranenie, muža museli previezť do nemocnice vrtuľníkom. Nehoda je predmetom vyšetrovania pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví.

V nedeľu (11. 5.) krátko pred 15.30 h došlo na petržalskej hrádzi, v úseku od Lužného mosta v smere do Bratislavy k zrážke kolobežkára a korčuliara, ktorá skončila vážnym zranením jednej osoby. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

"Podľa doterajších informácií 25-ročný vodič elektrickej kolobežky, občan Kazachstanu, ktorý v tom čase mal na kolobežke 48-ročného muža, vo vysokej rýchlosti narazili zozadu do 44-ročného korčuliara," opisuje polícia. V dôsledku nárazu korčuliar neutrpel zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie, pričom vodič kolobežky bol prevezený do nemocnice s ľahkými zraneniami. Druhý muž na kolobežke však pri zrážke utrpel viaceré ťažké zranenia na viacerých častiach tela, ktoré si vyžiadali jeho prevoz privolaným vrtuľníkom do jednej z nemocníc.

"Zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V bolo začaté trestné stíhanie, vo veci trestného činu ublíženia na zdraví," dodal Szeiff s tým, že ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny sú predmetom vyšetrovania.