MIMORIADNY ONLINE Rusko si privlastňuje ukrajinskú jadrovú elektráreň: Nové vedenia prezrádzajú plány Moskvy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/martin_33)

WASHINGTON - Rusko sa pravdepodobne chystá pripojiť okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) na Ukrajine k svojej elektrickej sieti. Na tento účel stavia v okupovanej časti Ukrajiny elektrické vedenia. Uviedol to v utorok denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na organizáciu Greenpeace. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

Načítať nové správy

6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľubuje, že Kyjev bude zvyšovať produkciu zbraní a posilňovať zbrojný priemysel, aby sa dokázal brániť voči ruskej invázii. Zelenskyj sa tak vyjadril vo svojom utorkovom tradičnom večernom prejave s tým, že Rusko musí pocítiť, že na všetky jeho zločiny na Ukrajine príde odpoveď, píše agentúra DPA.

Rusko sa zrejme chystá pripojiť ZAES k svojej elektrickej sieti

Rusko sa pravdepodobne chystá pripojiť okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) na Ukrajine k svojej elektrickej sieti. Na tento účel stavia v okupovanej časti Ukrajiny elektrické vedenia. Uviedol to v utorok denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na organizáciu Greenpeace.

Noviny zverejnili satelitné snímky zachytávajúce výstavbu prenosových vedení. Od začiatku februára 2025 Rusko vybudovalo viac ako 80 kilometrov elektrického vedenia pozdĺž pobrežia Azovského mora medzi okupovanými mestami Mariupol a Berďansk. Podľa Greenpeace je účelom výstavby prepojenie nových vedení s veľkou rozvodňou neďaleko Mariupolu, ktorá je napojená na ZAES, vzdialenú 225 kilometrov.

Presné plány Moskvy nie sú známe, poznamenáva New York Times. Špekuluje sa, či Rusko plánuje obnoviť prevádzku jadrovej elektrárne po vojne, alebo tak chce urobiť počas ešte počas trvania konfliktu. Podľa odborníkov bude Rusko musieť vybudovať niekoľko ďalších elektrických vedení, aby pripojilo ZAES k svojej energetickej sústave. Podľa NYT by išlo o prvý prípad, keď sa jedna krajina zmocní jadrového zariadenia iného štátu a využije ho na pokrytie vlastných potrieb.

Ruské sily obsadili Záporožskú jadrovú elektráreň krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa mierového plánu, ktorý vypracovala administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa, by Ukrajina znovu získala kontrolu nad ZAES, ale Spojené štáty by ju prevádzkovali. Elektrina vyrobená v ZAES by bola rozdelená medzi obe strany konfliktu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však vyhlásil, že Rusko nedostalo od USA ponuku na prevod kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou a ak ju dostane, odmietne ju.



Rusko údajne v priebehu troch hodín zachytilo 112 ukrajinských dronov

Ruská protivzdušná obrana v priebehu troch hodín zničila alebo zachytila 112 ukrajinských dronov, uviedli v stredu skoro ráno tamojší predstavitelia. Podľa nich smerovala časť dronov aj na Moskvu, informujú agentúry Reuters a AFP.

Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram uviedlo, že k útoku došlo v utorok medzi 21.00 h a polnocou miestneho času (20.00 h až 23.00 h SELČ). Nad Brianskou oblasťou hraničiacou s Ukrajinou zostrelilo Rusko 59 dronov a zvyšné boli zachytené v Kurskej, Belgorodskej, Tulskej, Oriolskej a Kalužskej oblasti.

Ministerstvo obrany vo vyjadrení nespomenulo, že by boli drony zostrelené aj v okolí Moskvy. Primátor ruskej metropoly Sergej Sobjanin však na Telegrame vyhlásil, že na ňu smerovalo 12 dronov, ktoré sa podarilo zachytiť. „Jednotky protivzdušnej obrany... naďalej odrážajú útoky nepriateľských dronov,“ uviedol Sobjanin. Agentúra TASS dodala, že útoky ukrajinských dronov na Moskvu pokračovali aj v stredu po polnoci. AFP informovala, že v dôsledku útoku museli v ruskej metropole dočasne uzatvoriť dve letiská. Podľa TASS obmedzilo prevádzku aj niekoľko letísk v strednej časti Ruska.