MOSKVA - Rusko sa podľa najnovšej správy Greenpeace ocitlo v nebezpečnej špirále, ktorá vedie k terminálnej vojnovej ekonomike založenej na fosílnych palivách, štátnom útlaku a krvavej agresii. Analýza odhaľuje devastujúce dôsledky Putinovho režimu pre životné prostredie, spoločnosť aj medzinárodné vzťahy.
Správa Greenpeace International s názvom „Ríša fosílnych palív: Životné prostredie Ruska po roku 2022 a hrozba Kremľa pre domácu a globálnu stabilitu a udržateľnosť“ prináša systematickú analýzu „ruského autoritatívneho petroštátu“. Organizácia opisuje kolaps životného prostredia, biodiverzity aj spoločenských štruktúr pod ťarchou vojny a represie.
„Extraktivizmus fosílnych palív, autoritárstvo a militarizmus v srdci ruského režimu znamenajú kolaps životného prostredia, biodiverzity, spoločnosti ako takej a tiež medzinárodných vzťahov krajiny uprostred prebiehajúcej zločineckej vojny na Ukrajine,“ uvádza sa v správe.
Na základe stoviek zdrojov zhromaždených mimo Ruska po represiách po roku 2022 je to tiež prvá publikácia, ktorá spája roztrúsené údaje do uceleného. Ich závery majú ukazovať zúfalý stav režimu, ktorý sa zmieta v korupcii, sankciách a sabotáži medzinárodných dohôd.
„Význam tejto prelomovej reportáže nemožno podceňovať. Prichádza v čase, keď sa vojnové režimy snažia úplne ignorovať medzinárodné právo a environmentálne záruky a umlčať nesúhlas represiami a strachom. Ale aj napriek brutálnej represii solidarita rastie – a s ňou aj odpor,“ vyhlásil Mads Christensen, výkonný riaditeľ Greenpeace International.
Správa opisuje, ako Rusko presadzuje svoju ťažiarsku agendu na medzinárodných fórach, vrátane UNFCCC, BRICS+, UNESCO a Ázijsko-tichomorského fóra pre udržateľný rozvoj, pričom uprednostňuje zisky a moc pred všetkým ostatným a „spravodlivosť“ a „inkluzívnosť“ odmieta ako módne výstrelky. Rusko tiež využíva svoj tzv. „mierový atómový“ jadrový priemysel ako páku vplyvu na viac ako 50 krajín, s ktorými má v súčasnosti dohody o jadrovej energii, a ako prostriedok na zbraňovanie jadrovej energetickej infraštruktúry v zahraničí, okrem pravdepodobných vojnových zločinov v Záporoží