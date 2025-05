Spojené štáty ocenili Poľsko za odhodlanie v obrane: Mier sa podľa Hegsetha dosahuje silou

Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

Hegseth pri vítaní poľskej delegácie vyzdvihol pevné vzťahy medzi USA a Poľskom s tým, že americký prezident Donald Trump vyjadruje úctu a uznanie vedeniu Poľska a jeho obyvateľom. Hegseth sa zároveň poďakoval Poľsku, že hostí približne 8000 amerických vojakov, a spomenul aj 128 kontraktov v oblasti obrany v hodnote 60 miliárd dolárov.

Stretnutie s Hegsethom bolo hlavným bodom krátkej návštevy Kosiniaka-Kamysza v USA. Pred príchodom uviedol, že na rokovaniach budú delegácie preberať viaceré témy vrátane bezpečnosti Poľska, výdavkov na obranu, modernizácie armády, zmlúv s USA a pomoci Ukrajine. „Poľsko-americké vzťahy sa posúvajú na ešte vyššiu úroveň,“ uviedol po rokovaniach Kosiniak-Kamysz. Hmatateľným príkladom toho bude podľa neho spoločná vojenská výroba, ktorá sa čoskoro začne v Poľsku. Podľa PAP tiež vyhlásil, Varšava plne podporuje snahy Trumpovej administratívy o dosiahnutie „spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine“.

„Z tohto stretnutia si odnášam to, že ak si dnes niekto v Európe môže byť istý prítomnosťou amerických vojsk na svojom území, je to Poľsko,“ povedal minister. Zároveň oznámil, že prvé z 96 amerických vrtuľníkov Apache zakúpených pred rokom za celkovo desať miliárd dolárov dorazia do Poľska 16. júna.