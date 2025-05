Predvolebný škandál: Kandidát na prezidenta mal robiť pasáka! Dohadzoval prostitútky

Poľský prezidentský kandidát Karol Nawrocki. (Zdroj: TASR/PAP/Artur Reszko)

VARŠAVA - Politický boj o prezidentský palác v Poľsku naberá na obrátkach. Na konzervatívneho kandidáta Karola Nawrockého sa rúti škandál, ktorý môže otriasť jeho kampaňou v základoch. Zatiaľ čo on hovorí o politickej špinavej hre, jeho niekdajší kolegovia tvrdia niečo úplne iné.

„Nechceš si privyrobiť?“

Podľa poľského spravodajského portálu Onet sa mal Karol Nawrocki v minulosti podieľať na zarábaní peňazí spôsobom, ktorý vrhá ťažký tieň na jeho dnešný obraz poriadkumilovného konzervatívca. Dvaja bývalí spolupracovníci totiž tvrdia, že ako člen ochranky v prestížnom Grand hoteli v severopoľských Sopotách sprostredkovával prostitútky hotelovým hosťom.

„Jedného večera sa ma Karol spýtal, či si nechcem privyrobiť. Vraj to robí on aj ostatní z ochranky – zabezpečujú prostitútky pre hostí. Mojou úlohou malo byť len dať vedieť, ak by sa niekto pýtal, kde sa dá zohnať nejaké dievča,“ uviedol pre Onet jeden z anonymných svedkov.

Podľa ich výpovedí išlo o systematický mechanizmus. Ochranka mala hosťom ukazovať dievčatá priamo na obrazovke počítača v miestnosti neďaleko recepcie. Keď si niekto vybral, člen personálu kontaktoval pasáka a vybavil stretnutie. Za sprostredkovanie mali inkasovať nemalé provízie.

Tvrdenia odmieta a vracia úder

Karol Nawrocki sa voči celej kauze ostro ohradil. O všetkom hovorí ako o „zbierke lží“ a článok Onetu považuje za útok s jasným politickým pozadím. „Dnes je najväčšou hrozbou pre Poľsko politická prostitúcia. Chcú túto krajinu zapredať,“ napísal na sociálnej sieti X.

Dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Medialni pomocnicy Tuska i… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 26, 2025

Zároveň oznámil, že na redakciu Onetu podáva žalobu za porušenie ochrany osobnosti a tiež trestné oznámenie. Nezabudol pritom obviniť svojho hlavného protikandidáta Rafała Trzaskowského, ktorého kampaň má podľa neho za touto „špinavou“ záležitosťou stáť.

Kontakty s podsvetím? Nie prvýkrát

To však nie je prvý raz, čo sa meno Karola Nawrockého spája s pochybnými postavami. Už začiatkom roka poľská televízia TVN priniesla informácie o jeho vzťahu so zápasníkom Patrykom Masiakom – odsúdeným za únos a spájaným s gangom pasákov. Aj tieto väzby vrhajú na kandidáta nelichotivé svetlo.

Voliči rozhodnú, či mu uveria

Či ide o cielenú diskreditáciu tesne pred druhým kolom volieb, alebo sa na povrch derú skutočnosti, ktoré doteraz unikali verejnosti, ostáva predmetom vášnivých diskusií. Jedno je však isté – po tejto afére už nič nebude ako predtým. A rozhodnutie, komu uveriť, teraz leží v rukách poľských voličov.