MIMORIADNY ONLINE Rusko dobylo štyri dediny v Sumskej oblasti: Údajne pripravuje nové útočné operácie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Gubernátor ukrajinskej Sumskej oblasti Oleh Hryhorov v pondelok večer potvrdil, že ruské sily v regióne dobyli štyri pohraničné dediny. Moska sa podľa jeho slov v tejto časti Ukrajiny snaží vytvoriť nárazníkovú zónu. Píše agentúra Reuters. Hryhorov tvrdí, že ruské sily prevzali kontrolu nad pohraničnými obcami Novenke, Basivka, Veselivka a Žuravka. Potvrdil tak správy ruských vojnových blogerov, ktorí o tom informovali v uplynulých dňoch. Situáciu sledujeme online.