Hrôzostrašný a zúfalý čin: Ruský vojak sa pokúsil o samovraždu v priamom prenose, zapil baterky energetickým nápojom!

35-ročný vojak sa pokúsil o samovraždu v priamom prenose (Zdroj: okno.group)

35-ročný Stovchan sa k samovražde odhodlal pre pretrvávajúce zdravotné problémy a úmrtie jeho vlastného otca, po niekoľkých žiadostiach o zdravotnú prehliadku ku ktorej ho nepustili, ministerstvo obrany začalo proti nemu trestné konanie. Na hrôzostrašnom videu, ktoré zverejnil 7. mája si do úst berie baterky CR2032, ktoré zapíja energetickým nápojom, informoval portál Okno.

V tomto rozlúčkovom videu zároveň pozdravuje istého kapitána Toporova, ktorý ho odmietol pustiť z armády a vrátiť sa do civilu. Samovraždu výlučne pripisuje chybe spomínaného kapitána. Na videu dokonca vysvetlí, že spomínaný typ batérii mu nebudú môcť odstrániť z tela dokonca ani pomocou klystíru. Uviedol, že do 2 až 3 hodín nastane u neho zápal pobrušnice, spáli si steny žalúdka a čriev a samovražda bude podľa neho „úspešná“.

O niekoľko hodín bol však 35-ročný Stovchan v bezvedomí prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa im podarilo jeho zdravotný stav stabilizovať. Podľa kolegu Sergeja mu vypumpovali žalúdok, no takmer zomrel. „Lekári ho ošetrovali veľmi dlho, mysleli si, že už sa to nepodarí, no Toporov mu nedovolí opustiť jednotu, a ak zostane v našej čate, čaká ho aj tak jediné – smrť,“ dodal.

Stovchan bol neskôr prevezený na psychiatrickú kliniku, no aj tam tvrdil, že už nemá dôvod žiť. „No vypumpovali to, ale aký to má zmysel? Nulová reakcia na môj protest. Po niekoľkých operáciách ma aj tak budú nútiť ísť na porážku,“ vysvetlil zúfalý Stovchan. Do armády sa podľa jeho slov dostal po tom, čo bol pod tlakom niekoľkých veriteľov a súdnych exekútorov. Z dlhov sa vykúpil, no za privysokú cenu. Podľa Stovchana sa mu armáda dokonca vyhrážala, že okrem neho bude uväznená aj jeho matka a to na 10 rokov za to, že odmieta bojovať. Stovchan ale údajne nie je jediný, ktorý sa pre zhoršenie zdravotného stavu snaží dostať z armády. Akékoľvek formy demobilizácie sú ale bezvýsledné. Pre bezvýchodiskovú situáciu už len dodal, že o samovraždu sa pokúsi zrejme opäť.