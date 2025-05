Štyria manažéri Volkswagenu v súvsislosti s kauzou dieselgate poznajú svoj trest

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Melissa Erichsen/dpa)

BERLÍN - Nemecký súd dnes zistil štvoricu bývalých manažérov automobilového koncernu Volkswagen vinnú z podvodu v súvislosti s rozsiahlym emisným škandálom známym ako dieselgate. Dvom z nich uložil nepodmienečný trest väzenia, dvaja dostali podmienečné tresty. Emisná aféra vypukla v roku 2015, súd so štvoricou začal v roku 2021. Pôvodne s ňou mal na lavici obžalovaných zasadnúť aj bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn, proces s ním sa ale nakoniec koná oddelene.

Emisná aféra, pre ktorú sa vžil názov dieselgate, vypukla v septembri 2015. Americká agentúra pre životné prostredie odhalila, že nemecký koncern inštaloval do dieselových motorov podvodný softvér, ktorý dokázal falšovať výsledky emisných testov na ekologicky prívetivé hodnoty. Volkswagen vtedy priznal, že softvér inštaloval do 11 miliónov naftových áut po celom svete.

Podľa dnešného verdiktu súdu v Braunschweigu sa preukázalo, že obžalovaní o manipulácii s dieselovými motormi vedeli. Na vývoji softvéru sa totiž priamo podieľali alebo proti jeho nasadeniu nezakročili.

Najvyšší trest dostal bývalý vedúci vývoja dieselových motorov Jens Hadler. Súd ho poslal do väzenia na štyri a pol roka. Niekdajší vedúci oddelenia techniky pohonu Hanno Jelden by si mal odpykať trest dva roky a sedem mesiacov za mrežami. Bývalý šéf vývoja značky Volkswagen Heinz-Jakob Neusser, ktorý mal zo štyroch obžalovaných predtým pri Volkswagene najvyššie postavenie, dostal podmienečný trest rok a tri mesiace, ďalší bývalý manažér, ktorého list Handelsblatt označuje len ako Thorstena D., dostal tiež podmienečný trest, a to rok a desať mesiacov. Rozsudok ešte nie je právoplatný, možno sa proti nemu odvolať.

Aféra spôsobila pokles dopytu po autách s naftovým motorom

Aféra dieselgate okrem iného spôsobila dlhodobé zníženie dopytu po autách s naftovým motorom. Agentúra DPA uviedla, že škandál prišiel nemeckú automobilku podľa jej vlastných údajov zatiaľ na viac ako 33 miliárd eur. Koncern Volkswagen je najväčším výrobcom automobilov v Európe, jeho súčasťou je okrem iného Škoda Auto.

Šéf koncernu Winterkorn rezignoval týždeň po tom, ako škandál vypukol. Pôvodne mal zasadnúť na lavicu obžalovaných spoločne so štvoricou bývalých manažérov. Jeho prípad však súd nakoniec oddelil. Proces sa začal vlani v septembri, už v októbri bol ale kvôli Winterkornovmu zraneniu prerušený. Zatiaľ nie je jasné, kedy by mohol pokračovať. Teraz 78-ročný Winterkorn odmieta, že sa na rozhodnutí inštalovať do áut nezákonný softvér podieľal, a tvrdí, že sa o jeho používaní dozvedel len krátko predtým, ako aféru odhalili americké úrady.

Okrem procesu, v ktorom dnes padol verdikt, a procesu s Winterkornom sa nemecké súdy zaoberajú ešte štyrmi ďalšími prípadmi v súvislosti s aférou dieselgate s celkovo 31 obžalovanými. Už predvlani uložil súd za podiel v kauze dieselgate niekdajšiemu šéfovi automobilky Audi Rupertu Stadlerovi trest väzenia v trvaní 21 mesiacov. Stadler sa tak v emisnom škandále stal prvým odsúdeným členom vedenia koncernu, ktorý je materskou spoločnosťou automobilky Audi. Vinu dlho odmietal, nakoniec ale v rámci dohody o vine a treste priznal, že proti podvodom mohol zakročiť skôr, ale neurobil tak.