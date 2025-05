Ďalšia veľká automobilka v problémoch: Volvo zruší 3-tisíc pracovných miest! Ako sa situácia dotkne Slovenska?

(Zdroj: Getty Images, SITA/AP/Gene J. Puskar)

Na konci minulého roka zamestnávalo Volvo Cars približne 42 600 ľudí na plný úväzok. Podľa aktuálneho vyhlásenia spoločnosti sa prepúšťanie dotkne najmä kancelárskych pozícií vo Švédsku, pričom globálne pôjde až o 15 % administratívnych pracovníkov.

Za rozhodnutím stoja vysoké náklady, spomaľujúci sa dopyt po elektromobiloch a neistota v oblasti ciel. Automobilka už v apríli oznámila plán znížiť náklady o 18 miliárd švédskych korún a obmedziť investičné výdavky. “Dnes ohlásené kroky predstavujú ťažké rozhodnutie, sú však dôležité, pretože budujeme silnejšie a odolnejšie Volvo Cars," uviedol šéf podniku Håkan Samuelsson. "Automobilový priemysel sa nachádza uprostred náročného obdobia," upozornil.

Napätie zvyšujú aj medzinárodné obchodné vzťahy – americký prezident Donald Trump najnovšie pohrozil 50-percentným clom na dovoz áut z EÚ. Po rozhovore s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou však súhlasil s odkladom zavedenia ciel do 9. júla. Samuelsson varoval, že takto vysoké clo by znemožnilo export cenovo dostupného modelu EX30 do USA, ktorý sa vyrába v Belgicku.

Slovenský projekt by sa situácia dotknúť nemala

Napriek sprísneným úsporným opatreniam zostáva investícia Volva na Slovensku stabilná a nenarušená. V roku 2023 začala firma s výstavbou nového závodu na výrobu elektrických vozidiel v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach. Investícia v hodnote približne 1,2 miliardy eur, podporená štátnou pomocou vo výške 267 miliónov eur, patrí medzi najväčšie priame zahraničné investície na Slovensku za posledné roky.

Výstavba závodu Volvo Car Košice

Závod by mal začať sériovú výrobu v roku 2026 a očakáva sa, že v regióne vzniknú tisíce nových pracovných miest. Analytici predpokladajú, že vzhľadom na strategické zameranie slovenského závodu na výlučne elektrické vozidlá a jeho význam v rámci európskej expanzie Volva by aktuálna reštrukturalizácia nemala túto investíciu nijako negatívne ovplyvniť. Práve naopak – závod pri Košiciach je vnímaný ako kľúčový projekt budúcnosti firmy.