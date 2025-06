TRAGICKÁ udalosť v centre Krakova: Miliardár (†42) sa začal DUSIŤ v reštaurácii, osudným sa mu stalo TOTO známe jedlo!

V Poľsku zomrel americký miliardár Thomas Kokosinki (†42). Mal v úmysle investovať milióny do športového klubu Wisla Krakov.

V utorok desiateho júna sa v centre Krakova odohrala šokujúca udalosť, ktorej následkom bola smrť amerického miliardára. Thomas Kokosinki (†42) mal v úmysle investovať do známeho športového klubu Wisla Krakov.

Prvé problémy

Ako informuje poľský web Fakt, problémy nastali už štvrtého júna počas večere v centre Krakova. Kokosinski sa začal dusiť pri konzumácii pirohov. Personál reštaurácie sa mu snažil ihneď pomôcť. Keď nič nezaberalo, privolali mu záchranku, ktorá ho previezla do nemocnice.

Thomas Kokosinski (42) - 🇺🇸 inwestor pochodzenia polskiego, zainteresowany inwestycją w klub piłkarski Wisła Kraków. Mężczyzna 4.06 zadławił się podczas posiłku w jednej z krakowskich restauracji, dzisiaj zmarł w szpitalu. pic.twitter.com/tlHWEVozmm — Kto umarł? (@KtoUmarl) June 10, 2025

Lekári sa pokúšali amerického miliardára zachrániť celých šesť dní. Počas dusenia však došlo k rozsiahlemu poškodeniu mozgu. Napokon ho odpojili od prístrojov.

Thomas Kokosinski mal v úmysle investovať do poľského športového klubu päť miliónov dolárov (4 350 000 eur). Poľské weby informujú, že transakcia mala prebehnúť do troch mesiacov. Podnikateľ bol známy už viacerými investíciami do futbalu.