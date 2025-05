Koniec lacnému lietaniu v Európe? Obľúbená spoločnosť ohlasuje zdražovanie leteniek!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Spoločnosť zverejnila finančné výsledky za uplynulý rok, ktorý sa skončil 31. marca. Hlavným ukazovateľom je prvýkrát prekročenie 200 miliónov pasažierov, čo predstavovalo 9-percentný ročný nárast. Po konečnom zdanení však zisky vykázali pokles o 16 percent - z 1,92 miliardy EUR v roku 2024 na 1,61 miliardy EUR v roku 2025. Podľa Ryanairu sú dôvodom vyššie personálne náklady, či meškajúce dodávky Boeingu.

„Pri neistých očakávaniach v súčasnosti veríme, že ceny v druhom štvrťroku vykompenzujú aspoň časť z poklesu zisku. Konečný výsledok, samozrejme, závisí od predaja a letných výnosov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Michael O’Leary.

Najbližšie vyhliadky komplikujú aj situácie vo svete. Spoločnosť hlási, že „riziko colných vojen, makroekonomické otrasy, vojna na Ukrajine či nedostatok leteckého personálu riadiacich veží“ môžu obmedziť jej ciele. Najmä oneskorenie dodávok Boeingu môže spôsobiť zastavenie nárastu cestujúcich v nasledujúcom období.

Táto situácia núti Ryanair zvážiť, na aké letiská nasadí svoje nové lietadlá. Primárnym cieľom je podľa prepravcu zamerať sa na letiská, ktoré zrušia letecké dane. Spoločnosť predpokladá, že situácia bude pokračovať niekoľko rokov po celej Európe, pričom Airbus aj Boeing meškajú s dodávkami v dôsledku problémov s dodávateľským reťazcom i motormi.

Okrem toho však spoločnosť pokračuje v plynulej obnove svojej flotily. Do naplnenia kapacity 210 kusov MAX8-200 zostáva 29 dodávok. Tie by mal prepravca obdržať v lete 2026. Prvé MAX10 by mal Raynair dostať na jar 2027.