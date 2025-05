VAROVANIE pre Rusko: Na stole sú ďalšie sankcie z dielne USA, mohli by DRASTICKY ovplyvniť aj Slovensko

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Alexander Kazakov)

V americkom senáte vo Washingtone D.C. padol z úst Richarda Blumenthala, demokrat za štát Connecticut, návrh zákona, ktorý zavádza prísne primárne a sekundárne sankcie voči Rusku. Tentoraz by už nešlo o obmedzenie len pre samotnú Ruskú federáciu, ale sankcie by priamo postihli aj jej obchodných partnerov. Tlačová kancelária senátora Richarda Blumenthala uvádza, že "legislatíva by zaviedla 500-percentné clo na dovážaný tovar z krajín, ktoré kupujú ruskú ropu, plyn, urán a ďalšie produkty".

"Návrh zákona izoluje Rusko a zmení ho na obchodný 'ostrov', pretože by ukladal vysoké clá iným krajinám, ktoré podporujú jeho zverstvá."

Podmienky uvalenia nových sankcií

Sankcie by boli od USA uvalené v prípade, ak by Ruská federácia odmietla viesť mierové rokovania o konci vojny na Ukrajine v dobrej viere, prípadne by iniciovala úsilie vojenskej invázie, ktoré by podkopávalo suverenitu Ukrajiny už po podpise mieru. V súčasnej dobe má tento návrh podporu 81 senátorov.

"V Senáte Spojených štátov prevláda názor, že Rusko je agresor. Táto hrozná vojna a Putinova agresia musia okamžite skončiť a v prípade ich obnovy byť použité pádne odstrašujúce prostriedky. Zdieľame frustráciu prezidenta Trumpa z Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie prímeria, a podporujeme jeho túžbu dosiahnuť trvalý, spravodlivý a čestný mier," vyhlásil Blumenthal začiatkom apríla.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

Spoluautori dokumentu, ktorým je okrem Blumenthala aj Lindsay Graham, republikán za Južnú Karolínu, vyjadrili pochybnosti, či Moskva bude považovať toto varovanie za vážne.

"Rusko súhlasilo s poskytnutím dokumentu o podmienkach prímeria v priebehu najbližších dní. Jeho obsah výrazne ukáže, či to Putin myslí s mierom vážne. Väčšine v Senáte, ako aj mne, je čoraz jasnejšie, že Putin to len hrá," citovali spoluautori slová ministra zahraničných vecí Marca Rubia.

Jednou z hlavných priorít návrhu nových sankcií je brať Čínu ako zodpovedného aktéra za zásobovanie Putinovej armády cez nákup lacnej ruskej ropy, ktorá sa exportuje tzv. "tieňovou flotilou".

Možný dopad na Slovensko

Z pohľadu ekonomiky sa môžu nové sankcie dotknúť aj Slovenska. Slovnaft bude totiž naďalej od Lukoilu kupovať ruskú ropu. Ropovod Družba teda zsotane v prevádzke. V rámci Európskej únie bude Slovensko spoločne s Maďarskom jedinými krajinami, ktoré zostanú závislé od ruskej ropy.

"Spoločnosť Slovnaft, člen petrochemickej skupiny MOL, bude naďalej odoberať ruskú ropu prostredníctvom ropovodu Družba," uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Miroslava Schneider.

Podľa viceprezidenta MOL Group Gabriela Szabóa nová úprava poskytuje udržateľné riešenie pre prepravu ropy ropovodom Družba. "Považujem to za veľký úspech, pretože to spoločnosti MOL umožňuje pokračovať v používaní najefektívnejšej a najspoľahlivejšej technológie spracovania ropy v rafinériách v Maďarsku a na Slovensku a v konečnom dôsledku to prispieva k bezpečnosti dodávok v oboch krajinách," uviedol.