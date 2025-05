Dovolenka sa stala nočnou morou: Turistku zasiahla lodná skrutka! Stalo sa jej niečo strašné

Hannah Smithová sa ťažko zranila počas plavby na člne. (Zdroj: Facebook)

NASSAU - Vysnívaná oslava života sa premenila na horor, aký by nevymyslel ani najtemnejší scenárista. Hannah Smithová, len 22-ročná absolventka z USA, sa počas luxusnej plavby pri brehoch Bahám dostala do smrteľného ohrozenia. Po tom, čo vypadla z člna, ju vtiahol lodný šrób. Utrpela devastujúce poranenia nôh. Mladá žena momentálne bojuje o život na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Radosť sa zmenila na krvavú drámu

Hannah nedávno promovala a ako dar si dopriala cestu snov – exotickú plavbu po Karibiku. Osudným sa jej však stal výlet na Pearl Island, pokojnú bahamskú destináciu, kde sa všetko malo niesť v duchu slnka, mora a osláv.

No v prístave došlo k nečakanému nešťastiu. Podľa informácií denníka The Mirror mladá žena vypadla z člna a pod hladinou ju okamžite vtiahol roztočený lodný šrób. Ten jej doslova rozsekal nohy. „Utrhla sa jej časť oboch končatín,“ píše britský Daily Record.

Zúfalý boj o sekundy: vytiahli ju za ruku

O živote Hannah rozhodovali sekundy. Zachránila ju duchaprítomnosť jej spolucestujúcich, ktorí ju dokázali chytiť za ruku a vytiahnuť späť do člna. Bez ich zásahu by neprežila.

Hannah bola najskôr hospitalizovaná na Bahamách, následne ju v kritickom stave previezli leteckým transportom do Spojených štátov, kde absolvovala operáciu. Jej stav je naďalej vážny.

Matkina bolesť: „Bojuje o život a o dôstojnosť“

Na sociálnych sieťach sa v týchto dňoch šíri výzva na modlitby za mladú ženu. Srdcervúci odkaz zverejnila jej matka: „Prosím vás, aby vaše modlitby za jej víťazné prežitie, úspešné operácie, úplné uzdravenie a dokonalé fyzické aj duševné zotavenie čítali hviezdy na nebi.“

Zároveň sa ohradila voči špekuláciám, že by jej dcéra bola pod vplyvom alkoholu: „Hannah nebola opitá. Neskočila do vody. Spadla z lode. Je bolestivé čítať, že si za to mohla sama – pretože to jednoducho nie je pravda.“

Otázniky ostávajú: Nehoda alebo zlyhanie posádky?

Ako presne k incidentu došlo, zatiaľ nie je úplne jasné. Kým niektoré zdroje naznačujú možnú ľudskú chybu, matka Hannah trvá na tom, že dcéra bola triezva a išlo o nešťastný pád.

„Chcem vedieť pravdu. Bola to mladá žena, šťastná, oslavujúca svoj život – a teraz oň bojuje. Potrebujeme odpovede,“ dodala so slzami v hlase.

Vyšetrovanie udalosti naďalej prebieha.