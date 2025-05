Veľké nešťastie: Na mori sa PREVRÁTILA výletná loď s viac ako 100 pasažiermi! Nové správy hovoria o VYŠŠOM počte obetí

Prevrátenie lode Tiga Putra v Indonézii pri ostrove Tikus (Bengkulu, Západná Sumatra) (Zdroj: Facebook/Bengkulutoday.com/Vox Indonesia)

Nešťastie sa odohralo na ostrove Západná Sumatra, severozápadne od hlavného mesta Jakarta, na pláži Marabelo v Bengkulu. Podľa prvotných správ portálu Musi Rawas bolo na turistickej lodi Tiga Putra v čase incidentu 104 pasažierov, z toho 98 turistov, kapitán Edi Susanto a päť členov posádky.

Problémy počas spiatočnej plavby

V niektorých správach sa uvádza, že išlo skôr o väčší motorový čln. K nešťastiu došlo dňa 11. mája vo večerných hodinách počas spiatočnej plavby z ostrova Tikus na pevninu. Polícia provinčného mesta Bengkulu (Polresta) začala postupne zhromažďovať informácie o tejto nešťastnej udalosti. Jej šéf Kombes Pol Sudarno dva dni od katastrofy, v utorok 13. mája, médiám prezradil, že od nedeľňajšej noci bolo za mŕtvych vyhlásených sedem osôb.

DETIK-DETIK KAPAL WISATA TIGA PUTRA TENGGELAM SAAT MENUJU PULAU TIKUS, 7 TEWAS DAN PULUHAN LUKA-LUKA pic.twitter.com/FSKvUCX6RW — Vox Indonesia (@voxindonesia_id) May 13, 2025

Päť z nich malo podľahnúť na početné zranenia v nemocnici Bhayangkara a ďalšie dve zomreli v nemocnici Harapan a Doa (RSHD) v meste Bengkulu. Indonézske úrady už zverejnili aj ich mená: Riska Nurjanah (†28) z Lubuk Linggau, Ratna Kurniati (†28) z mesta Bengkulu, Tesya (†20) z Kepahiangu, Nesya (†27) z Rejang Lebong, Arva Richi Dekry (†29) zo severného Padangu a dve ďalšie obete Yunita a Suantra pri ktorých sa vek neuvádzal.

"Údaje o obetiach ešte stále overujeme. Zber údajov prebieha v nemocnici aj mimo nej," vyjadril sa toho dňa Sudarno. Z nemocnice RSHD medzitým prepustili 20 osôb s ľahšími poraneniami.

Pribudla ďalšia obeť

V utorok okolo obeda boli vydané ďalšie správy, ktoré hovorili o vyššom počte obetí aj cestujúcich na palube Tiga Putra. Denník Detik Sumbagsel píše, že loď mala stratiť rovnováhu, nebezpečne sa naklonila a prevrátila sa.

Najnovšie informácie o počte obetí zverejnil regionálny tajomník provincie Bengkulu Herwan Antoni. "Na lodi malo byť až 107 pasažierov. A nie 104, ako sa písalo v prvotných vyhláseniach. Počet obetí stúpol na osem," povedal Antoni pre Forkopimda počas brífingu na policajnom riaditeľstve v Bengkulu s tým, že nové hlásenia prichádzali priamo od osôb na lodi. Meno v poradí ôsmej obete ale šéf polície podľa Sumbagsel nezverejnil. Turistov malo byť 101, pričom prežiť malo 99. Údaje o počte členov posádky sa nezmenili.

Situácia bola priaznivá, no asi v strede spiatočnej plavby motor zhasol a loď náhle zastavila. Kapitán Susanto mal požiadať posádku, aby doplnila do palivo. "Motor však zhasol ešte dvakrát a potom sa loď nebezpečne naklonila a prevrátila sa. Následne všetci pasažieri spadli do mora," doplnil počas tlačovky šéf polície.