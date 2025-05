ŠIALENÉ útoky proti Aziatom naberajú na intenzite: V Sydney napadli manželský pár len preto, že boli Číňania

Mladíci v austrálskom Sydney napadli čínsky pár. Ženu stiahli na zem a začali do nej kopať. (Zdroj: Instagram/7newssyd)

Ázijskí študenti či dovolenkári to majú v poslednom čase v zahraničí viac ako sťažené. Na sociálnych sieťach sa len za pár dní objavilo hneď niekoľko videí, kde útočníci napadli dovolenkárov alebo študentov z ázijských krajín.

Daily Mail ako príklad opisuje situáciu z austrálskeho Sydney, kde skupina mladíkov na zverejnenom videu napadla nič netušiaci čínsky pár. Na detskom ihrisku začali po nich pľuť a kričať. Ženu stiahli na zem a pred očami jej partnera ju kopali hlava nehlava. Ten sa snažil rýchlo zavolať pomoc.

Video bolo zverejnené vo štvrtok 15. mája. Útok trval takmer minútu. Čínskemu páru sa snažil pomôcť aj jeden psíčkar. Partner rýchlo telefonoval a popritom sa snažil jednou rukou útočníkov odohnať. Keď napokon prestali, Číňanka sa posadila a dostala ešte zboku kopanec do hlavy. Násilníci potom z miesta činu utiekli. Pri prvom zdieľanom videu bol ešte uverejnený popis: "Veríte tomu?"

Prípad sa síce odohral v Austrálii, ale údajne nejde o ojedinelý prípad. Autor príspevku dodal, že "médiá takéto útoky ignorujú".

Násilie v Eastgardens

Podobný útok sa odohral aj v okolí Eastgardens. Na ázijských študentov pľuli, strkali do nich, zhodili ich na zem a kopali. "Aziati majú na iných kontinentoch problém. Boja sa aj brániť, aby nemali problémy s vízami. Je to prejav násilia a rasizmu. A čo títo gauneri? Sú to ešte len deti, nečelia žiadnym možným následkom," znel jeden z komentárov.

"Toto nie sú len neškodné tínedžerské strety. Ide o cielené rasovo motivované násilie a už nás nebaví sledovať, ako sa pred takýmito útokmi zatvárajú oči," napísal niekto ďalší.