Polovičný Čech ďalším prezidentom USA? TENTO muž zvažuje kandidatúru! Mohol by mať šancu

Donald Trump junior (Zdroj: profimedia.sk)

Donald Trump Jr., najstarší syn amerického prezidenta a známy hlas hnutia Make America Great Again, otvorene pripustil, že by v budúcnosti mohol kandidovať na prezidenta Spojených štátov. A ak by sa tak stalo, do Bieleho domu by po prvý raz zasadol muž s českými koreňmi.

„Odpoveď je: neviem. Možno raz. Ale to volanie cítim. Môj otec naozaj zmenil Republikánsku stranu,“ vyhlásil Trump Jr. v katarskej Dauhe počas Qatar Economic Forum, ako informoval denník The Guardian.

Syn bývalej československej lyžiarky a Trumpov hlas MAGA

Trump Jr. je synom zosnulej Ivany Trumpovej, rodenej Zelníčkovej zo Zlína, bývalej českej modelky a profesionálnej lyžiarky. Narodil sa v roku 1977 v New Yorku a je považovaný za jeden z najhlasnejších pilierov ideológie MAGA. V hnutí zosobňuje nekompromisnosť a lojalitu k otcovi, ktorý je 45. aj 47. prezidentom USA.

Ako píše portál Politico, jeho úloha je jasná: strážiť vnútorný kruh, filtrovať lojalistov a agresívne brániť Trumpovu agendu. Na sociálnych sieťach si vyslúžil povesť „besného psa“, ktorý bez zábran útočí na politických a mediálnych nepriateľov.

„Všetky zmeny si vyžadujú čas,“ povedal v Dauhe a dodal, že obavy americkej verejnosti z ekonomickej politiky Trumpovej vlády sú podľa neho dôsledkom „masívnej hystérie, ktorú živí mediálny mainstream“.

Kandidovať môže aj Trump, hoci ústava hovorí nie

Donald Trump Jr. musel už v marci vyvracať špekulácie o svojej možnej kandidatúre v roku 2028. Zároveň naznačil, že práve on presvedčil otca, aby si za viceprezidenta zvolil vtedy len 39-ročného J. D. Vancea. Okolo roku 2028 sa však stále točí aj sám Donald Trump – ten otvorene pripúšťa snahu o tretie volebné obdobie, napriek tomu, že americká ústava taký krok neumožňuje.

Trump Jr. by mohol byť pre MAGA prirodzeným pokračovateľom. Mnohí republikáni v ňom vidia nástupcu, ktorý má „krev skupiny“ a zároveň osobnú skúsenosť z prostredia najvyššej politiky. V súčasnosti pôsobí ako výkonný viceprezident Trump Organization a hrá významnú rolu aj v otcovom prezidentskom aparáte.

Hovorí plynulo po česky. A má korene zo Zlína

Najstarší Trumpov syn je podľa amerických médií jediným z potomkov, ktorý plynulo hovorí po česky. Jeho matka Ivana zomrela v roku 2022, no jej matka, Marie Zelníčková, stále žije – oslávila 98. narodeniny a žije na Floride a je v kontakte s rodinou prezidenta.

V minulosti sa za amerického prezidenta s najsilnejšími českými koreňmi považoval Benjamin Harrison, 23. prezident USA. Jeho stará matka Anna vraj pochádzala z českých krajín. Výrazné české stopy niesla aj Barbara Bushová, manželka prezidenta Georgea H. W. Busha a matka prezidenta Georgea W. Busha – podľa historikov mala šľachtické korene z Čiech.

Ak by sa teda Donald Trump Jr. rozhodol kandidovať – a uspel –, išlo by o historický moment nielen pre Spojené štáty, ale aj pre krajinu, odkiaľ pochádzala jeho matka. Biely dom s českou krvou by prestal byť symbolom a stal by sa realitou.

Čo je hnutie MAGA

Hnutie MAGA (Make America Great Again) je politické a ideologické hnutie v USA, ktoré vzniklo okolo Donalda Trumpa. Presadzuje konzervatívne hodnoty, nacionalizmus, prísnu imigračnú politiku a ekonomický protekcionizmus. MAGA je základom Trumpovej podpory a združuje jeho najvernejších stúpencov.