Poľsko na nohách: Nezvestná 11-ročná Patrícia sa našla, na povrch vyplávali šokujúce DETAILY, uniesli ju?

Polícia našla 11-ročnú Patríciu 70 km od miesta, kde bola naposledy videná (Zdroj: Facebook/TVP3 Opole, Służby w akcji )

Polícia našla nezvestnú 11-ročnú Patríciu v byte 24-ročného muža. Ten sa neozval ani na opakované výzvy polície a zúfalej rodiny, keď Patríciu hľadali. Reagoval až po tom, čo do práce prišla polícia s podozrením, že v byte Patríciu schováva. Príslušníkom polície odovzdal kľúče od bytu a tvrdil, že Patrícii neublížil, informuje fakt.pl.

V súčasnosti je 24-ročný muž zadržaný a prebieha vyšetrovanie, ktorého je súčasťou. Patrícia zmizla v utorok 13. mája okolo 12:30 hod po ceste domov od starých rodičov. Po celodennom intenzívnom pátraní, keď dievča dostalo na nohy celé Poľsko sa objavila približne 70 kilometrov od miesta, kde ju videli naposledy.

Trwają poszukiwania zaginionej Patrycji z Dziewkowic. W akcję jest zaangażowanych około 100 osób - głównie mieszkańców... Posted by Strzelec Opolski on Wednesday, May 14, 2025

Verejnosť, vrátane polície si kladie otázku, ako sa dievča samé tak ďaleko dostalo a akú úlohu v tom zohráva 24-ročný muž. A hoci sa najskôr domnievali, že išlo o únos, polícia pracuje aj s hypotézou, že 11-ročná Patrícia sa s mužom zoznámila cez sociálne siete a odišla s ním dobrovoľne. Podľa informácii poľského portálu Gazeta Wyborcza sa muž z bytu dokonca dostavil 14. mája do práce v jednej z tovární v okrese Wodzisław. Práve na tomto mieste ho polícia našla a zadržala.

Po tom, čo polícii potvrdil, že Patrícia je v jeho byte, prisahal, že jej neublížil. Polícia Patríciu skutočne v byte našla. „Nehanbila sa, vyzerala v poriadku a zdravo, ale musí podstúpiť lekárske vyšetrenie,“ doplnila polícia. Polícia teraz pracuje s viacerými verziami, no jednou z hlavných otázok je prečo sa Patrícia s mužom vybrala do 70 km vzdialeného mesta. Polícia informovala, že čoskoro k prípadu vydajú aj oficiálne vyhlásenie. Patrícia sa vrátila do rodiny a čaká ju rozhovor s psychológom.