Vodič upaľoval vo Viedni 230 km/h: Sudca sa ho opýtal, či je normálny! Prišiel o auto

Jazda smrti trvala jedenásť minút

Všetko sa začalo ako obyčajný výlet s kamarátmi. Mladík sadol do svojho vyladeného BMW M3, pod kapotou 432 koní, vyzdvihol dvoch kamarátov a rozhodol sa im ukázať, čo jeho stroj dokáže. No v priebehu pár minút sa ulice rakúskej metropoly zmenili na pretekársku trať, píše rakúsky web oe24. at.

Radarom neunikol. Zvuk motora a extrémna rýchlosť – až 230 km/h – neušli pozornosti policajnej hliadky. Zapli majáky. Výzvy na zastavenie? Ignoroval. Namiesto brzdy dupol na plyn.

Červené svetlá, protismer, chaos. A zázrak, že nik nezomrel

Scénu ako z akčného filmu opísal jeden z policajtov, ktorý nebezpečnú jazdu sledoval: „Pracujem u polície 16 rokov, ale niečo takéto som ešte nezažil.“

V priebehu jedenástich minút šialenej naháňačky vodič opakovane prechádzal križovatky na červenú, vchádzal do protismeru, ohrozoval ostatných. Len vďaka duchaprítomnosti vodičov, ktorí vybočili až na krajnicu, sa predišlo tragédii. Ani spolujazdci mladíka neboli pokojní – počas jazdy ho vraj opakovane prosili, aby spomalil.

Policajné Audi A4, so „slabšími“ 295 koňmi, sotva stíhalo. Naháňačka sa skončila až vtedy, keď hliadka zámerne narazila do unikajúceho auta a zablokovala ho. Našťastie sa pri kolízii nikto nezranil.

Šesť dní vo väzbe a rozsudok, ktorý vzbudil emócie

Mladíka po zadržaní eskortovali do väzby. Bol triezvy, testy na alkohol aj drogy boli negatívne. Vo väzbe strávil šesť dní. Potom nasledoval súd – a obrovské prekvapenie.

Porota ho uznala vinným z verejného ohrozenia, závažného nátlaku a pokusu o ťažké ublíženie na zdraví. Za tieto skutky mohol dostať až päť rokov za mrežami. No pre priznanie viny, ľútosť a bezúhonnosť napokon vyviazol s podmienkou.

Rozsudok znel: 20 mesiacov odňatia slobody s trojročným podmienečným odkladom. Zákaz šoférovania na 18 mesiacov. Auto prepadá štátu.

Sudca Wolfgang Etl počas pojednávania otvorene konfrontoval obžalovaného: „Prepáčte mi tú otázku, ale ste celkom normálny?“ Odpoveď mladíka: „Nebolo to odo mňa vôbec správne.“

„San Sie no gonz normal?”

Ein 21-Jähriger raste mit 230 km/h durch Wien: „Ich hatte Angst, dass mir das Auto abgenommen wird”, sagt er nun beim Prozess. https://t.co/uwD2sgSIza — KURIER (@KURIERat) May 20, 2025

Auto ako zbraň – štát ho vydraží

Podľa obhajoby si mladík vozidlo upravil bez oficiálneho povolenia – od karosérie až po spojler a difúzor. Práve strach z odhalenia mal byť dôvodom, prečo sa rozhodol pred políciou ujsť.

To, čoho sa obával, ho však napokon aj tak dobehlo. Od marca 2024 platí v Rakúsku novela zákona, ktorá umožňuje v prípade extrémneho prekročenia rýchlosti konfiškáciu vozidla a jeho následnú dražbu. A presne k tomu v tomto prípade aj došlo.

Sudca na záver podotkol: „Použili ste vozidlo ako zbraň.“ Na otázku, či si uvedomoval, že mohol niekoho zabiť, odpovedal vodič stručne, ale zreteľne: „Áno.“