MIMORIADNY ONLINE Rusko Ukrajine čoskoro predloží podmienky prímeria, tvrdí Rubio: Pápež chce hostiť mierové rokovania

Volodymyr Zelenskyj a pápež Lev XIV. (Zdroj: TASR/Vatican Media via AP)

7:45 Ruské útoky na Ukrajinu si v noci na dnes vyžiadali najmenej šesť zranených, vrátane troch detí. Mesto Sumy je kvôli nim čiastočne bez elektriny, uviedla agentúra Ukrinform. Agentúra Reuters zase s odvolaním sa na Moskvu napísala, že ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zostrelila 159 ukrajinských dronov, vrátane šiestich nad Moskovskou oblasťou.

6:15 Kanada chce vyslať svetu jasný odkaz, že skupina krajín G7 stojí pevne po boku Ukrajiny. Pozvala preto na tohtoročné zasadnutie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G7, ktoré sa začalo v utorok v kanadskom Banffe, ako hosťa tiež ukrajinského ministra financií Serhija Marčenka, informujú dnes tlačové agentúry Reuters a AFP.

Ukrajinský minister financií Sergej Marčenko má na sebe odznak s kanadskou a ukrajinskou vlajkou počas rozhovoru s médiami pred stretnutím ministrov financií krajín G7 v Banffe v Alberte v utorok 20. mája 2025. (Zdroj: SITA/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP)

6:10 Ukrajinská armáda začala ďalšie vyšetrovanie 155. mechanizovanej brigády pomenovanej po Anne Kyjevskej, ktorej členov z časti vycvičila a vybavila Francúzsko. S odvolaním sa na jedného z hovorcov ukrajinských ozbrojených síl o tom informovala agentúra AFP, podľa ktorej sa tak stalo po tom, ako sa v médiách objavila správa o údajných finančných prečinoch spáchaných veliteľmi.

Francúzsko sa vlani v rámci vojenskej podpory krajiny brániacej sa ruskej agresii podieľalo na výcviku členov 155. mechanizovanej brigády pomenovanej po Anne Kyjevskej, ktorá sa v stredovekom Francúzsku stala kráľovnou. Ukrajina vlani vytvorila túto a niekoľko ďalších jednotiek v snahe posilniť svoje ozbrojené sily v obrane proti početne silnejšej ruskej inváznej armáde.

Rubio očakáva, že Rusko navrhne podmienky prímeria

„V istom veľmi blízkom horizonte, možno o niekoľko dní, možno snáď tento týždeň, predloží ruská strana podmienky, ktoré by si želali,“ uviedol Rubio na vypočutí pred členmi zahraničného výboru amerického Senátu.

Šéf americkej diplomacie uviedol, že časový odhad vychádza z pondelkového telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina a tiež z jeho vlastného rozhovoru, ktorý cez víkend s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Rusko údajne ponúkne „iba široké podmienky, ktoré nám umožnia posunúť sa k prímeriu, ktoré nám potom umožní vstúpiť do detailných rokovaní o ukončení konfliktu,“ uviedol Rubio.

„Dúfame, že sa to stane. Veríme, že podmienky vypracované Rusmi nám mnoho napovedia o ich skutočných úmysloch. Na jednej strane to môžu byť realistické podmienky, s ktorými možno pracovať. Napovie nám aj to, ak predložia podmienky, o ktorých vieme, že sú nereálne,“ dodal.

Trump v pondelok po svojom telefonáte s Putinom uviedol, že Rusko je „okamžite“ pripravené začať mierové rokovania. Putin bol zdržanlivejší a uviedol, že Moskva navrhne „memorandum o možnej budúcej mierovej dohode definujúce rad postojov“.

Pápež potvrdil ochotu Vatikánu hostiť mierové rokovania, tvrdí Meloniová

Pápež Lev XIV. potvrdil ochotu Vatikánu hostiť mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, uviedla v utorok talianska premiérka Giorgia Meloniová. Informuje AFP. Meloniová s pápežom hovorila v utorok a zdôraznila „ochotu Svätého otca hostiť vo Vatikáne budúce rokovania strán,“ uviedla kancelária talianskej premiérky. Politička mu poďakovala za „jeho neochvejnú oddanosť mieru“.

Potvrdenie je reakciou na pondelkový telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Trump po telefonáte hovoril s európskymi lídrami, medzi ktorými bola aj Meloniová, a požiadal ju o potvrdenie jeho ochotu byť hostiteľom mierových rokovaní.

Talianska premiérka v utorok hovorila s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a niekoľkými ďalšími svetovými lidrami a podľa vyjadrenia jej kancelárie s nimi pri mierových rokovaniach „úzko spolupracuje“.

Nedávne snahy o vyriešenie vojenského konfliktu na Ukrajine nepriniesli žiadny pokrok, pretože Putin odmietol návrhy na prímerie predstavené Kyjevom, píše AFP. Pápež bojujúcim stranám navrhol sprostredkovanie rokovaní minulý týždeň počas stretnutia s predstaviteľmi východných kresťanov.