AKTUÁLNE Pápež Lev XIV. po inauguračnej omši vôbec nestráca čas: Čaká ho stretnutie so Zelenským!

Lev XIV. sa stretne s Volodymyrom Zelenským. (Zdroj: TASR/AP Photo/Alessandra Tarantino, Stefano Costantino)

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. sa dnes popoludní súkromne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, oznámil Vatikán. Zelenskyj sa vo Vatikáne zúčastnil inauguračnej omše nového pápeža, uviedla agentúra Reuters. Pápež hovoril so Zelenským už v pondelok. Bol to jeho prvý známy rozhovor so zahraničným vodcom od pápežovho zvolenia. V rozhovore vyjadril hlboké znepokojenie z pokračujúcej vojny na Ukrajine.