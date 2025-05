MIMORIADNY ONLINE Rusko zahadzuje všetok ostych a charakter: Najväčší dronový útok na Ukrajinu od začiatku invázie!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Ukrainian Emergency Service via AP)

KYJEV - Ruské sily za minulú noc do dnešných 07: 00 SELČ vyslali na Ukrajinu 273 dronov, čo je podľa doterajších záznamov najväčší dronový útok od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, uviedli agentúry AP a Reuters.

10:04 Výstrahy pred náletmi platili pre Kyjev a okolité oblasti, ako aj východnú časť Ukrajiny deväť hodín. Armáda na platforme Telegram uviedla, že jednotky protivzdušnej obrany boli niekoľkokrát nasadené na odrazenie útokov. „Bola to ťažká noc. Rusi vždy používali vojnu a útoky na zastrašovanie všetkých počas rokovaní,“ povedal o ruskom útoku Andrij Kovalenko, šéf Centra boja proti dezinformáciám pri ukrajinskej Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO).

9:14 Ruské sily za minulú noc do dnešných 07: 00 SELČ vyslali na Ukrajinu 273 dronov, čo je podľa doterajších záznamov najväčší dronový útok od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, uviedli agentúry AP a Reuters. Ukrajinské letectvo oznámilo, že 88 dronov sa podarilo zostreliť. Podľa skorších správ pri útoku dronov bola zabitá jedna žena a traja ľudia boli zranení, vrátane dieťaťa.

V piatok sa uskutočnili v Istanbule prvé priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou po troch rokoch od začatia invázie, prímerie ale nepriniesli. Moskva a Kyjev sa ale dohodli na výmene 1000 vojnových zajatcov z každej strany.

6:38 Nočný ruský dronový útok zabil v Kyjevskej oblasti ženu a zranil najmenej troch ľudí vrátane dieťaťa. Podľa agentúry Reuters to uviedli dnes ráno miestne ukrajinské úrady. Moskva po piatkových mierových rokovaniach zintenzívnila svoje útoky.

„Ďalším krokom musí byť vyjasnenie formátu mierových rozhovorov, ako aj toho, aké bezpečnostné záruky by mohli byť jedného dňa potrebné pre Ukrajinu,“ povedal Merz. „V súčasnosti nie je dôvod hovoriť o (vojakoch), od toho sme ďaleko. Chceme, aby sa zbrane zastavili, aby sa skončilo zabíjanie... teraz sa venujeme týmto otázkam, žiadnym iným.“ Lídri Francúzska, Nemecka, Británie a Poľska sa v piatok spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zišli popri summite v Albánsku, aby prediskutovali situáciu. Telefonovali tiež prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý v sobotu oznámil, že bude v pondelok hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Meloniová sa na piatkovom stretnutí nezúčastnila. Talianske médiá tvrdia, že ju zámerne nepozvali, pretože si to neželal francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Talianska premiérka v sobotu uviedla, že jej krajina je otvorená pridať sa k akémukoľvek medzinárodnému formátu zameranému na ukončenie vojny, no varovala pred rozdelením v rámci Západu. „Západná jednota je od začiatku invázie Ruska našou najväčšou silou,“ povedala. „V takomto chúlostivom čase je dôležité dať bokom osobné (rozpory), ktoré by mohli túto jednotu podkopať,“ zdôraznila. Merz sa vyslovil za užšie zapojenie Talianska do európskych snáh o ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa vlastných slov o tom chce hovoriť s európskymi partnermi. „Nesmieme sa v Európe nechať rozdeľovať. Nie sú členovia prvej alebo druhej kategórie,“ povedal. Nemecký kancelár doplnil, že piatkové rozhovory Ruska a Ukrajiny v Istanbule nenaplnili očakávania napriek „mimoriadne konštruktívnej“ pozícii vyjednávačov Kyjeva.