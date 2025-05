MIMORIADNY ONLINE Merz a Meloniová otvorene: Hovoriť o vojakoch na Ukrajine je priskoro

Talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký kancelár Friedrich Merz počas stretnutia v Ríme (Zdroj: TASR/Mauro Scrobogna/LaPresse via AP)

RÍM/KYJEV - Európa má ďaleko od toho, aby mohla hovoriť o nasadení vojakov na Ukrajine, pretože všetko úsilie zameriava na dosiahnutie bezpodmienečného prímeria zo strany Ruska. Uviedli to v sobotu na stretnutí v Ríme nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová. Informuje o tom agentúra AFP a DPA.

6:38 Nočný ruský dronový útok zabil v Kyjevskej oblasti ženu a zranil najmenej troch ľudí vrátane dieťaťa. Podľa agentúry Reuters to uviedli dnes ráno miestne ukrajinské úrady. Moskva po piatkových mierových rokovaniach zintenzívnila svoje útoky.

„Ďalším krokom musí byť vyjasnenie formátu mierových rozhovorov, ako aj toho, aké bezpečnostné záruky by mohli byť jedného dňa potrebné pre Ukrajinu,“ povedal Merz. „V súčasnosti nie je dôvod hovoriť o (vojakoch), od toho sme ďaleko. Chceme, aby sa zbrane zastavili, aby sa skončilo zabíjanie... teraz sa venujeme týmto otázkam, žiadnym iným.“ Lídri Francúzska, Nemecka, Británie a Poľska sa v piatok spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zišli popri summite v Albánsku, aby prediskutovali situáciu. Telefonovali tiež prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý v sobotu oznámil, že bude v pondelok hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Meloniová sa na piatkovom stretnutí nezúčastnila. Talianske médiá tvrdia, že ju zámerne nepozvali, pretože si to neželal francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Talianska premiérka v sobotu uviedla, že jej krajina je otvorená pridať sa k akémukoľvek medzinárodnému formátu zameranému na ukončenie vojny, no varovala pred rozdelením v rámci Západu. „Západná jednota je od začiatku invázie Ruska našou najväčšou silou,“ povedala. „V takomto chúlostivom čase je dôležité dať bokom osobné (rozpory), ktoré by mohli túto jednotu podkopať,“ zdôraznila. Merz sa vyslovil za užšie zapojenie Talianska do európskych snáh o ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa vlastných slov o tom chce hovoriť s európskymi partnermi. „Nesmieme sa v Európe nechať rozdeľovať. Nie sú členovia prvej alebo druhej kategórie,“ povedal. Nemecký kancelár doplnil, že piatkové rozhovory Ruska a Ukrajiny v Istanbule nenaplnili očakávania napriek „mimoriadne konštruktívnej“ pozícii vyjednávačov Kyjeva.