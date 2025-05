MIMORIADNE Českí lekári sú v pohotovosti: Zaskočil ich možný výskyt smrteľnej a obávanej choroby, muža monitorujú!

Muža teraz v českej nemocnici monitorujú. (Zdroj: X/HZS Jihočeského kraje)

PRAHA - Pacient prijatý v piatok do pražskej Fakultnej nemocnice Bulovka s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu je v stabilizovanom stave. Je to Američan, ktorý sa pohyboval v oblasti Konga. Výsledky testov, ktoré určia typ nákazy, budú zrejme dnes popoludní, vzorky nemocnice poslala do berlínskeho Inštitútu Roberta Kocha. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Je tu totiž vážne podozrenie na nákazu chorobou ebola!