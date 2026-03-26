Veľká novinka v Let's Dance: Režisér rozhodol... Ďurovčíka spojil s ex Pociskovou!

BRATISLAVA - Divákov Markízy čaká v nedeľu už 4. kolo špeciálneho ročníka Let's Dance. A ten je plný prekvapení. Najnovšie si tvorcovia pre tanečníkov pripravili zaujímavú novinku - takzvané porotcovské tance. No a režisér Pepe Majeský už rozhodol, ako budú súťažiaci rozdelení... Uff, Jána Ďurovčíka spojil s ex Nelou Pociskovou!
Keď známa tváre prijali ponuku vrátiť sa na televízny parket, ešte netušili, čo ich v špeciálnom ročníku Let's Dance čaká. Hoci každý z nich má s obľúbeným markizáckym projektom bohaté skúsenosti a mnohí z nich svoj ročník vyhrali, stále ich dokáže prekvapiť. Už v prvom kole sa chytali za hlavy, keď im tvorcovia na poslednú chvíľu zrušili natrénované tance a losovali si choreografie svojho súpera.
No a v uplynulom 3. kole čakalo na súťažiacich ďalšie prekvapenie. Moderátori im oznámili, že nasledujúcu nedeľu budú rozdelení do 4 skupín a každá z nich bude mať svojho mentora - jedného z porotcov. No a spolu s ním si natrénujú špeciálne vystúpenie, od ktorého si sľubujú inú dynamiku aj energiu na parkete. No a režisér projektu Pepe Majeský to rozdelil naozaj zaujímavo. Ďurovčíka napríklad spojil s bývalou partnerkou Nelou Pociskovou.
Takto to bude v nedeľu vyzerať:
