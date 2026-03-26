Veľká novinka v Let's Dance: Režisér rozhodol... Ďurovčíka spojil s ex Pociskovou!

BRATISLAVA - Divákov Markízy čaká v nedeľu už 4. kolo špeciálneho ročníka Let's Dance. A ten je plný prekvapení. Najnovšie si tvorcovia pre tanečníkov pripravili zaujímavú novinku - takzvané porotcovské tance. No a režisér Pepe Majeský už rozhodol, ako budú súťažiaci rozdelení... Uff, Jána Ďurovčíka spojil s ex Nelou Pociskovou!

Keď známa tváre prijali ponuku vrátiť sa na televízny parket, ešte netušili, čo ich v špeciálnom ročníku Let's Dance čaká. Hoci každý z nich má s obľúbeným markizáckym projektom bohaté skúsenosti a mnohí z nich svoj ročník vyhrali, stále ich dokáže prekvapiť. Už v prvom kole sa chytali za hlavy, keď im tvorcovia na poslednú chvíľu zrušili natrénované tance a losovali si choreografie svojho súpera. 

No a v uplynulom 3. kole čakalo na súťažiacich ďalšie prekvapenie. Moderátori im oznámili, že nasledujúcu nedeľu budú rozdelení do 4 skupín a každá z nich bude mať svojho mentora - jedného z porotcov. No a spolu s ním si natrénujú špeciálne vystúpenie, od ktorého si sľubujú inú dynamiku aj energiu na parkete. No a režisér projektu Pepe Majeský to rozdelil naozaj zaujímavo. Ďurovčíka napríklad spojil s bývalou partnerkou Nelou Pociskovou. 

Takto to bude v nedeľu vyzerať: 

Ján Ďurovčík: Nela Pocisková a Filip Kucman + Ján Koleník a Dominika Rošková
Laura Arcolinová: Gabika Marcinková a Jaroslav Ihring + Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec
Tatiana Drexler: Kristián Baran a Eliška Betáková Lenčešová + Jakub Jablonský a Anna Riebauerová
Richard Genzer: Petra Polnišová a Vilém Šír + Juraj Mokrý a Natália Glosíková
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

