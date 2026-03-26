Tragická noc na východe: Mladý vodič (†30) vrazil do stromu, zraneniam na mieste podľahol

SABINOV – Na ceste v okrese Sabinov vyhasol v noci na štvrtok život 30-ročného muža, ktorého jazda skončila tragickým nárazom do stromu. Okolnosti incidentu zatiaľ nie sú úplne jasné, no priebeh nehody vyvoláva viacero otázok.
Podľa informácií televízie JOJ sa tragédia odohrala v nočných hodinách medzi obcami Rožkovany a Červenica pri Sabinove. Mladý vodič smeroval na Lipany, keď z doposiaľ nejasných príčin prešiel so svojím vozidlom do protismeru. Jeho jazda následne skončila mimo vozovky, kde auto v plnej rýchlosti narazilo do stromu.
Zranenia vodiča boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol. Z dostupných informácií zároveň vyplýva, že na vozovke sa nenachádzali žiadne brzdné stopy, ktoré by naznačovali snahu vodiča zrážke zabrániť.
