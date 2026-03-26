HOROROVÝ pád autobusu do rieky! DESIATKY mŕtvych po nehode na trajekte: Medzi obeťami sú aj DETI

DHÁKA - Najmenej dve desiatky ľudí zahynuli pri nehode v Bangladéši, kde do rieky Padma spadol autobus s približne 40 až 50 ľuďmi. Vyplýva to z dnešných informácií agentúr Reuters a AP. Niektorým ľuďom sa podarilo podľa AP dostať do bezpečia. Stredajšie nešťastie sa stalo vo chvíli, keď vozidlo nabiehalo na trajekt, píše Reuters.
Vodič autobusu pri priblížení sa k trajektu v okrese Rádžbarí na východe krajiny stratil kontrolu, vozidlo sa prevrátilo a potopilo takmer deväť metrov hlboko, uviedli bangladéšske záchranné zložky. Oblasť leží približne 100 kilometrov od hlavného mesta.
Nešťastie si podľa Reuters vyžiadalo 24 ľudských životov, AP informuje o 18 mŕtvych. Medzi obeťami sú aj ženy a deti. Autobus smeroval späť do metropoly v čase, keď sa mnoho ľudí vracalo do práce po oslavách moslimského sviatku íd al-fitr. Podľa hasičov sa niektorým ľuďom podarilo zachrániť, ale niektorí uviazli vo vode. Záchranné práce podľa nich komplikovali silné riečne prúdy a dážď.
Pred troma rokmi najmenej 19 ľudí zomrelo a ďalších desať skončilo so zranením v nemocnici po nehode autobusu neďaleko bangladéšskej metropoly Dháky. Autobus sa zrútil z cestného mosta.