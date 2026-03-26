Štvrtok26. marec 2026, meniny má Emanuel, zajtra Alena

Zmena na poslednú chvíľu: Uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa odkladá, stopku vystavilo počasie

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa odkladá pre nepriaznivé počasie. Pôvodne sa mala začať vo štvrtok a skončiť v nedeľu večer (29. 3.), napokon sa uskutoční až po veľkonočných sviatkoch. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že termín spresnia neskôr.

„Uzávera D1 pri Bratislave sa tento víkend konať nebude. Práce by s vysokou pravdepodobnosťou skomplikovalo nepriaznivé počasie. Začiatok uzávery by sprevádzal dážď, úvodné práce by tak z technologických dôvodov nemohli byť realizované,“ uviedla NDS. Dodala, že zároveň je predpovedaný silný vietor, ktorý by z bezpečnostného hľadiska neumožnil práce žeriavovej techniky na návestiach a portáloch. „V prípade, ak by sa práce do nedele nestihli, museli by pokračovať aj počas pondelka, čo by zásadne skomplikovalo dopravu v smere do Bratislavy,“ podotkla.

NDS spresnila, že počas uzávery bolo naplánovaných viacero prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom. „Mala sa frézovať vozovka, ukladať nové asfaltové vrstvy pri Vajnorskom jazere, montovať ťažkotonážne konštrukcie portálov, osádzať veľkoplošné dopravné značenie a vyznačovať niekoľko kilometrov vodorovného dopravného značenia,“ vymenovala.

Poznamenala, že asfaltovanie a vyznačovanie vodorovného dopravného značenia si vyžaduje suchú vozovku. „Ešte dôležitejšie je, že inštalácia portálov a veľkoplošného dopravného značenia nesmie prebiehať v silnom vetre, najmä pre zachovanie bezpečnosti pracovníkov,“ upozornili diaľničiari.

Viac o téme: DopravaPočasieUzáveraDiaľnica D1Bratislava
AKTUÁLNE Komplikácie na D1 v smere do Prešova: Požiar kamióna obmedzuje dopravu!
Nezvyčajná situácia na diaľnici: Na odpočívadle spozorovali vlka, na miesto smeruje zásahový tím
TRAGÉDIA na diaľnici D1: Vodič (†44) vpálil do odstaveného kamióna, nemal šancu prežiť!
Na diaľnici D4 pri Ivanke HORÍ kamión: Obrovský dym a obmedzená premávka smer Rakúsko!
Francesco Calzona pred zápasom s Kosovom: Rešpektujeme súpera, ale máme svoje ciele
Martin Dúbravka pred zápasom s Kosovom: Treba zabudnúť na minulosť, hráči Kosova sú vyspelí
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: Vyrovnané štyri zápasy, klobúk dole pred Liptovským Mikulášom
Opitý vodič kamióna prevrátil kolos pri Bidovciach: Nafúkal vyše dve promile a skončil mimo cesty
Meteorológovia MENIA predpoveď! Piatok bude INÝ, ako pôvodne predpokladali: Vydali výtrahy vo viacerých okresoch
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia DATABÁZA: Dôvodom sú európske peniaze!
Veľká noc na dedine v Martine: Tradičné zvyky, kraslice a folklór už túto nedeľu
Nočná dráma v Rumunsku: Ruský dron dopadol na územie NATO! Do vzduchu museli vzlietnuť stíhačky F-16
HOROROVÝ pád autobusu do rieky! DESIATKY mŕtvych po nehode na trajekte: Medzi obeťami sú aj DETI
Británia pritvrdzuje: Starmer posiela vojakov na ruské tankery, chce zastaviť špinavé zisky z ropy
Nadlimitná rýchlosť a smrtiace rakety: Nová nadzvuková stíhačka mení pravidlá hry v Južnej Amerike!
Arabela stvárnila postavu trénerky Nepelu: Prekvapivé zistenia o Hilde Múdrej! V čom sú rovnaké?
Krásna Slovenka, ktorá hviezdi v Amerike: Na premiére Hannah Montany vyzerala ako Ariel!
Kedysi o slávnej blondínke z Prcičiek snívali všetci: A dnes? Nikto by sa za ňou neobzrel!
Veľká novinka v Let's Dance: Režisér rozhodol... Ďurovčíka spojil s ex Pociskovou!
Vyhoďte sušičku a ušetrite desiatky eur! Stačí urobiť TÚTO zmenu pri SUŠENÍ bielizne a uschne bleskovo
Tisíckrát silnejšia ako Hirošima! Betónová KUPOLA v oceáne praská a svet sa bojí, že sa stane KATASTROFA
Zakázaná až do 60. rokov! TÁTO kniha o INTIMITE tvrdila, že jedna nesprávna myšlienka môže splodiť MONŠTRUM
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem lieky na chudnutie, je mi jedno, čo si kto myslí
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!

Črtá sa odchod Dúbravku z Anglicka? Na slovenského brankára zacielil český gigant
VIDEO Životná premiéra v NHL: Adam Sýkora si odkrútil svoj prvý zápas v drese NY Rangers
Po prvom polčase nebolo čo riešiť: Slovenskí futbalisti na úvod kvalifkácie s vysokou prehrou
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Veľkonočný cviklový šalát
Vedci našli spôsob, ako dostať inzulín do tabletky. Injekcie by mohli úplne zmiznúť
Ukrajina nasadila exoskeletony priamo na bojovej línii. Vojakom znižujú záťaž o 30 percent a zrýchľujú ich pohyb
Najväčší ruský prístav je v plameňoch. Ukrajinci prekvapili svet svojím vynálezom
Black Hawk už nepotrebuje pilota. Americká armáda testuje vrtuľník, ktorý lieta aj v úplnej slepote
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Dcéra Dary Rolins, Laura oslávila 18. narodeniny: Je z nej mladá dáma a čoskoro sa vydá na vlastnú cestu do Londýna
Meteorológovia MENIA predpoveď! Piatok bude INÝ, ako pôvodne predpokladali: Vydali výtrahy vo viacerých okresoch
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia DATABÁZA: Dôvodom sú európske peniaze!
MIMORIADNA tragédia! Jakub (†19) zmizol, veľká pátracia akcia priniesla ZDRVUJÚCU správu: Mladíka našli mŕtveho
HOROROVÝ pád autobusu do rieky! DESIATKY mŕtvych po nehode na trajekte: Medzi obeťami sú aj DETI

