Zmena na poslednú chvíľu: Uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa odkladá, stopku vystavilo počasie

BRATISLAVA - Uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa odkladá pre nepriaznivé počasie. Pôvodne sa mala začať vo štvrtok a skončiť v nedeľu večer (29. 3.), napokon sa uskutoční až po veľkonočných sviatkoch. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že termín spresnia neskôr.
„Uzávera D1 pri Bratislave sa tento víkend konať nebude. Práce by s vysokou pravdepodobnosťou skomplikovalo nepriaznivé počasie. Začiatok uzávery by sprevádzal dážď, úvodné práce by tak z technologických dôvodov nemohli byť realizované,“ uviedla NDS. Dodala, že zároveň je predpovedaný silný vietor, ktorý by z bezpečnostného hľadiska neumožnil práce žeriavovej techniky na návestiach a portáloch. „V prípade, ak by sa práce do nedele nestihli, museli by pokračovať aj počas pondelka, čo by zásadne skomplikovalo dopravu v smere do Bratislavy,“ podotkla.
NDS spresnila, že počas uzávery bolo naplánovaných viacero prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom. „Mala sa frézovať vozovka, ukladať nové asfaltové vrstvy pri Vajnorskom jazere, montovať ťažkotonážne konštrukcie portálov, osádzať veľkoplošné dopravné značenie a vyznačovať niekoľko kilometrov vodorovného dopravného značenia,“ vymenovala.
Poznamenala, že asfaltovanie a vyznačovanie vodorovného dopravného značenia si vyžaduje suchú vozovku. „Ešte dôležitejšie je, že inštalácia portálov a veľkoplošného dopravného značenia nesmie prebiehať v silnom vetre, najmä pre zachovanie bezpečnosti pracovníkov,“ upozornili diaľničiari.