Británia pritvrdzuje: Starmer posiela vojakov na ruské tankery, chce zastaviť špinavé zisky z ropy

LONDÝN - Britské ozbrojené zložky budú môcť vstúpiť na palubu a zadržať lode, ktoré sú podľa Londýna súčasťou siete plavidiel, vďaka ktorej môže Rusko vyvážať ropu napriek západným sankciám. V stredu to oznámil britský premiér Keir Starmer, informuje o tom agentúra Reuters.
Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď ostatné európske krajiny zintenzívnili snahy o narušenie činnosti takzvanej tieňovej flotily tankerov, vďaka ktorej môže Rusko naďalej vyvážať ropu bez toho, aby dodržiavalo západné sankcie uvalené po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022, vysvetľuje Reuters. Starmer potvrdil, že schválil agresívnejšie opatrenia proti týmto plavidlám, pretože ruský prezident Vladimir Putin si pravdepodobne „mädlí ruky“ v súvislosti s prudkým nárastom cien ropy spôsobeným vojnou na Blízkom východe.
„Preto ideme po jeho tieňovej flotile ešte tvrdšie, nielen aby sme ochránili Britániu, ale aby sme Putinovú vojnovú mašinériu pripravili o špinavé zisky, ktoré financujú jeho barbarskú kampaň na Ukrajine,“ uviedol Starmer vo vyhlásení.
Jeho kancelária na Downing Street dodala, že britskí vojaci a bezpečnostné zložky sa pripravujú na nalodenie na ruské plavidlá, ktoré sa nevzdajú, sú ozbrojené alebo používajú technológie, aby sa vyhli zadržaniu. Po vstupe na palubu môžu byť proti majiteľom, prevádzkovateľom a posádke týchto lodí vznesené trestné obvinenia za porušenie sankčných zákonov, dodala Downing Street.