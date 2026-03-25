Zakázaná až do 60. rokov! TÁTO kniha o INTIMITE tvrdila, že jedna nesprávna myšlienka môže splodiť MONŠTRUM

LONDÝN - Publikácia z 18. storočia, ktorá niesla názov Aristotle’s Masterpiece, bola celé stáročia považovaná za poburujúcu. Dôvodom boli nielen explicitné ilustrácie, ale aj kontroverzné rady o sexe, plodení detí či „vplyve mysle“ na vzhľad potomkov.
Kniha, ktorá bola kedysi zakázaná a považovaná za škandalóznu, dnes ponúka fascinujúci pohľad na to, ako ľudia v minulosti vnímali sexualitu a ľudské telo. Ako informuje The Mirror, dielo s názvom Aristotle’s Masterpiece, publikované v roku 1720, bolo zakázané až do 60. rokov 20. storočia.
Publikácia obsahovala rady o sexuálnom živote, reprodukcii či manželstve, ktoré by dnes pôsobili nielen zastaralo, ale miestami aj absurdne. Autori napríklad tvrdili, že myšlienky počas pohlavného styku môžu ovplyvniť vzhľad dieťaťa. Ženám sa odporúčalo, aby sa počas aktu sústredili výlučne na svojho partnera, inak riskovali, že sa ich potomok narodí s deformáciami.
Chlapec alebo dievča?
Kniha sa zaoberala aj výživou a astrológiou. Podľa nej mohli konkrétne potraviny či postavenie hviezd rozhodnúť o tom, či sa narodí chlapec alebo dievča. Napríklad po pohlavnom styku mala žena ležať na pravej strane, ak chcela syna, a na ľavej, ak túžila po dcére. Manželstvo bolo v diele prezentované ako ideálny a nevyhnutný základ pre intímny život. Autor opisuje manželský zväzok ako najšťastnejší stav, v ktorom muž nachádza „druhú polovicu seba samého“.
Kontroverzie však vyvolali najmä ilustrácie a tvrdenia, ktoré dnes pôsobia extrémne. Kniha obsahovala napríklad vyobrazenia „monštier“, ktoré mali vznikať v dôsledku „neprirodzených“ činov. Podľa odborníkov treba tieto pasáže vnímať v kontexte doby, keď boli podobné predstavy bežné a spoločnosť bola silne ovplyvnená poverami.
Kniha zakázaná celá stáročia
Na hodnotu publikácie upozornil aj znalec kníh Jim Spencer z aukčnej spoločnosti Hansons Auctioneers, podľa ktorého bola kniha prakticky zakázaná celé stáročia práve pre svoj obsah. Dielo zároveň odráža výrazné rodové stereotypy tej doby. Muži sú v ňom opisovaní ako nadradené bytosti, zatiaľ čo ženy sú vykresľované ako náchylnejšie na vášne a telesné túžby.
Z dnešného pohľadu ide o bizarnú zmes medicíny, viery, mýtov a nepochopenia ľudského tela. Napriek tomu kniha predstavuje cenný historický dokument, ktorý ukazuje, ako veľmi sa naše poznanie aj spoločenské normy za posledné storočia zmenili.