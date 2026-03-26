META dostala obrovskú pokutu: Podľa súdu nechránila DETI pred sexuálnych obsahom a robí z nich závislákov

Šéf spoločnosti Meta Mark Zuckergerg
SANTA FÉ - Americký súd rozhodol, že technologický gigant Meta zavádzal verejnosť o ochrane detí na svojich platformách a musí zaplatiť vysokú pokutu.

Spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje Facebook, Instagram a WhatsApp, čelí ďalšiemu vážnemu problému. Súd v americkom štáte Nové Mexiko jej nariadil zaplatiť 375 miliónov dolárov za to, že podľa verdiktu zavádzala používateľov o bezpečnosti detí na svojich platformách. Informuje o tom BBC.

Súd: Meta vystavila deti riziku

Porota dospela k záveru, že technologická firma nedostatočne chránila mladých používateľov a vystavila ich nebezpečnému obsahu aj kontaktu s predátormi.

Podľa zistení súdu boli deti na platformách vystavené sexuálne explicitným materiálom a nežiaducim kontaktom, čo porušilo zákon o nekalých obchodných praktikách v štáte Nové Mexiko.

Generálny prokurátor štátu Raul Torrez označil verdikt za prelomový.

„Ide o historické rozhodnutie. Prvýkrát sa štátu podarilo úspešne žalovať spoločnosť Meta v otázke bezpečnosti detí,“ uviedol.

Interné dokumenty a výpovede zamestnancov

Počas sedemtýždňového procesu zazneli aj svedectvá bývalých zamestnancov firmy a boli predložené interné materiály.

Bývalý inžiniersky manažér Arturo Béjar, ktorý zo spoločnosti odišiel v roku 2021 a stal sa whistleblowerom, opísal experimenty, ktoré podľa neho odhalili problematické fungovanie algoritmov.

Tvrdil napríklad, že aj jeho vlastná dcéra čelila na Instagrame sexuálnym návrhom od neznámej osoby.

Podľa interných dát, ktoré zazneli na súde, až 16 percent používateľov Instagramu v jednom týždni nahlásilo, že im bol zobrazený neželaný sexuálny obsah.

Meta sa bráni a chce sa odvolať

Spoločnosť s rozhodnutím nesúhlasí a plánuje podať odvolanie. Hovorkyňa firmy zdôraznila, že Meta dlhodobo pracuje na ochrane používateľov. „Intenzívne sa snažíme udržať ľudí v bezpečí a otvorene hovoríme o výzvach spojených s odhaľovaním škodlivého obsahu. Sme presvedčení, že máme silný rekord v ochrane mladistvých online,“ uviedla.

Nové funkcie, ale aj ďalšie žaloby

Meta poukazuje aj na nové nástroje, ktoré zaviedla. V roku 2024 napríklad Instagram predstavil tzv. účty pre tínedžerov a nedávno pridal funkciu, ktorá upozorňuje rodičov na vyhľadávanie obsahu súvisiaceho so sebapoškodzovaním.

Firma však čelí aj ďalším žalobám. V Los Angeles prebieha samostatný proces, v ktorom mladá žena tvrdí, že sa v detstve stala závislou od sociálnych sietí vrátane Instagramu a YouTube.

Podobných prípadov sú podľa BBC na amerických súdoch tisíce.

Ako vznikla pokuta

Celková suma 375 miliónov dolárov vychádza z tisícok jednotlivých porušení zákona, pričom maximálna sankcia za jedno porušenie bola stanovená na 5-tisíc dolárov.

Štát Nové Mexiko podal žalobu už v roku 2023. Tvrdil, že Meta cielene smerovala mladých používateľov k sexuálne explicitnému obsahu alebo k materiálom spojeným so zneužívaním detí.

„Vedenie spoločnosti vedelo, že ich produkty deťom škodia, ignorovalo varovania vlastných zamestnancov a klamalo verejnosť,“ vyhlásil Torrez.

Meta už čelila rekordnej pokute v Európe

Nie je to prvýkrát, čo Meta dostala vysokú sankciu. V roku 2023 jej írsky regulátor udelil rekordnú pokutu 1,2 miliardy eur za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov pri prenose dát do USA.

Tento prípad dodnes patrí medzi najvyššie pokuty, aké technologická spoločnosť v Európskej únii dostala.
 

